Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп продовжує використовувати особистий iPhone, попри загрозу з боку іноземних розвідок – The Atlantic

03 червня 2025, 20:25
Трамп продовжує використовувати особистий iPhone, попри загрозу з боку іноземних розвідок – The Atlantic
За даними видання, президент веде особисту комунікацію з політиками, друзями, бізнесменами, журналістами й навіть світовими лідерами саме через цей незахищений канал.

Через понад чотири місяці після початку свого другого президентського терміну Дональд Трамп продовжує користуватися особистим iPhone, попри неодноразові попередження спецслужб США про високі ризики безпеки.

Про це повідомляє The Atlantic із посиланням на джерела в адміністрації.

За даними видання, президент веде особисту комунікацію з політиками, друзями, бізнесменами, журналістами й навіть світовими лідерами саме через цей незахищений канал. Трамп зберіг свій старий номер, який, за оцінками, знають десятки або навіть понад сотня людей, і не уникає дзвінків із невідомих номерів.

The Atlantic зазначає, що ще напередодні виборів президент дізнався, що його особисті дзвінки можуть прослуховувати китайські хакери. Втім, це не змінило його звичок. Один із радників Трампа розповів, що президент сприймає мобільний телефон як "рятівну лінію" та засіб прямої комунікації зі світом.

Експерти з національної безпеки попереджають: такий підхід створює реальні ризики — від підслуховування і телефонного шахрайства до несанкціонованого укладання угод. За словами Бена Роудса, колишнього радника Барака Обами, нинішній підхід Трампа є "очевидною, колосальною загрозою", особливо з огляду на активність китайських спецслужб у глобальних телефонних мережах.

Інший колишній посадовець, Джоел Бреннер з MIT, наголошує: "Ми ризикуємо, що розмову буде перехоплено або що хтось видаватиме себе за іншого — це може мати серйозні наслідки для безпеки держави".

Попри численні попередження та спроби змінити його поведінку, Трамп продовжує довіряти лише собі та своїм пристроям. "Він просто каже: "Це неправда. Мій телефон — найкращий", — цитує The Atlantic одного з його колишніх радників.

За свідченнями співробітників Білого дому, у президента може бути два або три телефони, і один із них призначений переважно для користування соціальними мережами.

iPhoneДональд Трампрозвідка

Останні матеріали

Картковий будиночок. Україна б'є росію – Едвард Лукас
Політика
Картковий будиночок. Україна б'є росію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 червня 2025, 15:11
росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2025, 13:03
Операція
Cуспільство
Операція "Павутина" та її вплив на пподальший перебіг війни. Видовищно, але… – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2025, 00:23
Анатомія перемоги. Ключове у стратегії Кароля Навроцького – Onet
Політика
Анатомія перемоги. Ключове у стратегії Кароля Навроцького – Onet
02 червня 2025, 16:34
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію
Cуспільство
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію "Павутина"
Переклад iPress – 02 червня 2025, 12:34
Трамп продовжує захищати путіна. Тим часом росіяни продовжили літній наступ – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп продовжує захищати путіна. Тим часом росіяни продовжили літній наступ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 червня 2025, 04:39
Висока ціна боягузтва та цинізму Заходу. Зрада України переслідуватиме тих, хто міг забезпечити Перемогу – Едвард Лукас
Політика
Висока ціна боягузтва та цинізму Заходу. Зрада України переслідуватиме тих, хто міг забезпечити Перемогу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 травня 2025, 16:01
Президентські вибори загрожуюче поляризували поляків. Скелети в шафі Навроцького не зможуть зашкодити його кампанії – Politico
Політика
Президентські вибори загрожуюче поляризували поляків. Скелети в шафі Навроцького не зможуть зашкодити його кампанії – Politico
Переклад iPress – 30 травня 2025, 11:59
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється