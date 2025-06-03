Трамп продовжує використовувати особистий iPhone, попри загрозу з боку іноземних розвідок – The Atlantic

За даними видання, президент веде особисту комунікацію з політиками, друзями, бізнесменами, журналістами й навіть світовими лідерами саме через цей незахищений канал.

Через понад чотири місяці після початку свого другого президентського терміну Дональд Трамп продовжує користуватися особистим iPhone, попри неодноразові попередження спецслужб США про високі ризики безпеки.

Про це повідомляє The Atlantic із посиланням на джерела в адміністрації.

За даними видання, президент веде особисту комунікацію з політиками, друзями, бізнесменами, журналістами й навіть світовими лідерами саме через цей незахищений канал. Трамп зберіг свій старий номер, який, за оцінками, знають десятки або навіть понад сотня людей, і не уникає дзвінків із невідомих номерів.

The Atlantic зазначає, що ще напередодні виборів президент дізнався, що його особисті дзвінки можуть прослуховувати китайські хакери. Втім, це не змінило його звичок. Один із радників Трампа розповів, що президент сприймає мобільний телефон як "рятівну лінію" та засіб прямої комунікації зі світом.

Експерти з національної безпеки попереджають: такий підхід створює реальні ризики — від підслуховування і телефонного шахрайства до несанкціонованого укладання угод. За словами Бена Роудса, колишнього радника Барака Обами, нинішній підхід Трампа є "очевидною, колосальною загрозою", особливо з огляду на активність китайських спецслужб у глобальних телефонних мережах.

Інший колишній посадовець, Джоел Бреннер з MIT, наголошує: "Ми ризикуємо, що розмову буде перехоплено або що хтось видаватиме себе за іншого — це може мати серйозні наслідки для безпеки держави".

Попри численні попередження та спроби змінити його поведінку, Трамп продовжує довіряти лише собі та своїм пристроям. "Він просто каже: "Це неправда. Мій телефон — найкращий", — цитує The Atlantic одного з його колишніх радників.

За свідченнями співробітників Білого дому, у президента може бути два або три телефони, і один із них призначений переважно для користування соціальними мережами.