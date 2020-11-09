Трамп продовжив на рік режим надзвичайного стану з огляду на загрозу іноземного втручання у вибори

"З огляду на загрозу іноземного втручання у вибори і з можливими спробами підірвати довіру громадськості до результатів голосувань"

При цьому Трамп запевнив, що у нього немає даних, які вказували б, що іноземній державі вдалося реально вплинути на результати виборів на американській території.

Президент США Дональд Трамп у четвер оголосив про рішення продовжити на рік режим надзвичайного стану з огляду на загрозу іноземного втручання в американські вибори, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Білий дім.

"Отже, я продовжую на один рік національний режим надзвичайного стану... з огляду на загрозу іноземного втручання у вибори і з можливими спробами підірвати довіру громадськості до результатів голосувань", - наводить Білий дім слова президента США.

При цьому Трамп запевнив, що у нього немає даних, які вказували б, що іноземній державі вдалося реально вплинути на результати виборів на американській території.

"Незважаючи на те, що немає даних, що вказують на те, що іноземної державі вдалося змінити результати будь-яких виборів у США, іноземні держави в минулому робили спроби використовувати в своїх інтересах відкритість американської політичної системи", - додав американський президент.

Він нагадав, що, зокрема, впливати на американську аудиторію стало простіше завдяки інтернету.

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