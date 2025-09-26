Трамп прокоментував екстрену зустріч глави Пентагону із генералами та адміралами США

Трамп повідомив, що прибуде на зустріч Гегсета з генералами та адміралами США, якщо його запросять

Президент США Дональд Трамп заявив на пресконференції 25 вересня, що йому подобається ідея проведення екстреної зустрічі глави Пентагону Піта Гегсета з усіма американськими генералами й адміралами наступного тижня.

Про це стало відомо із відеозапису опублікованого в YouTube Білого дому.

ЗМІ писали, що ніхто з військових не знає про мету цієї зустрічі.

"Мені це подобається. Я гадаю, це чудово. Нехай він [Гегсет] буде дружелюбний. Нехай він буде дружелюбний із генералами та адміралами всього світу", – прокоментував Трамп.

Президент США додав, що прибуде на зустріч, якщо його запросять.

"Чому це так важливо?.. Ви кажете так, ніби це щось погане. Хіба не прекрасно, що люди з усього світу приїздять сюди на зустріч?" – наголосив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів.