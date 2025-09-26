Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп прокоментував екстрену зустріч глави Пентагону із генералами та адміралами США

26 вересня 2025, 08:33
Трамп прокоментував екстрену зустріч глави Пентагону із генералами та адміралами США
Трамп повідомив, що прибуде на зустріч Гегсета з генералами та адміралами США, якщо його запросять
Президент США Дональд Трамп заявив на пресконференції 25 вересня, що йому подобається ідея проведення екстреної зустрічі глави Пентагону Піта Гегсета з усіма американськими генералами й адміралами наступного тижня.
 
Про це стало відомо із відеозапису опублікованого в YouTube Білого дому.
 
ЗМІ писали, що ніхто з військових не знає про мету цієї зустрічі.
 
"Мені це подобається. Я гадаю, це чудово. Нехай він [Гегсет] буде дружелюбний. Нехай він буде дружелюбний із генералами та адміралами всього світу", – прокоментував Трамп.
 
Президент США додав, що прибуде на зустріч, якщо його запросять.
 
"Чому це так важливо?.. Ви кажете так, ніби це щось погане. Хіба не прекрасно, що люди з усього світу приїздять сюди на зустріч?" – наголосив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів.
війна в Україніросія окупантиДональд Трамп

