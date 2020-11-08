Трамп пропонує провести саміт G7 після президентських виборів у США і хотів би запросити Путіна

Наприкінці травня Трамп заявив, що переносить зустріч "Великої сімки" з кінця червня на щонайменше вересень 2020 року

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував провести саміт "Великої сімки" у листопадів, після президентських виборів у США. Він додав, що запросив би на зустріч президента Росії Володимира Путіна.

Про це він заявив під час брифінгу у Білому домі, який транслювали, зазначає "Громадське".

"Ми вже запросили низку людей на зустріч. Я б, звісно, запросив його (Путіна - ред.) на зустріч. Гадаю, це важливий фактор. Ми запросимо окремих людей, які не представляють "Велику сімку". І дехто вже погодився взяти участь", - заявив Трамп.

Під час брифінгу американського президента поблизу Білого дому сталася стрілянина, тож Трамп перервав пресконференцію та покинув приміщення разом з охороною.

Пізніше Трамп знову повернувся до журналістів та повідомив, що нападник був поранений та доправлений у лікарню.

Наприкінці травня Трамп заявив, що переносить зустріч "Великої сімки" з кінця червня на щонайменше вересень 2020 року.

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