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Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом після того, як Трюдо заявив, що мита вб’ють економіку – Fox News

03 грудня 2024, 13:35
Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом після того, як Трюдо заявив, що мита вб’ють економіку – Fox News
Джастін Трюдо. Фото: Blair Gable / Reuters
Трамп заявив канадському прем'єру, що його країна не справляється з охороною кордону Штатів

Новообраний президент Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що, ймовірно, Канаді слід стати 51-м штатом США.

Про це інформує Fox News, посилаючись на власні джерела.

Такою такою була відповідь Трампа на заяву Трюдо про те, мито через невирішення питань торгівлі між США та Канадою та іміграція вб’ють економіку його країну. 

29 листопада Трюдо без попередження прилетів до маєтку Мар-а-Лаго у Флориді після того, як Трамп публічно пригрозив запровадити 25-відсоткові тарифи на торгівлю з Канадою і Мексикою через нібито нездатність цих країн приборкати потік нелегальних іммігрантів і наркотиків, що ринули до США.
 
Зазначається, що під час візиту Трюдо до резиденції Трампа у Мар-а-Лаго наприкінці листопада президент США заявив канадському прем'єру, що його країна не справляється з охороною кордону Штатів, пропускаючи через нього велику кількість наркотиків і людей, зокрема нелегальних іммігрантів із понад 70 країн.
 
Потім Трамп також заговорив про торговий дефіцит США з Канадою, який, за його оцінкою, перевищує $100 млрд.
 
Як стверджують джерела Fox News, під час розмови Трамп заявив, що якщо Канада не зможе розв'язати проблеми з мігрантами та торговим дефіцитом із США, то в перший же день після інавгурації він запровадить 25% мита на всі канадські товари.
 
Прем'єр Канади відповів на це, що такий захід "повністю вб'є канадську економіку". Трамп нібито запитав: "Отже, ваша країна не зможе вижити, якщо не буде обдирати США на суму в $100 млрд?".
 
Після цього, за словами джерел, американець прямо запропонував Трюдо зробити Канаду 51-м штатом США. Це викликало нервовий сміх у Трюдо та інших присутніх під час розмови.
 
Проте Трамп продовжив і наголосив: якщо канадський прем'єр не зможе виконати його список вимог, не ущемляючи при цьому інтереси США в торгівлі, то, можливо, Канаді справді варто стати штатом або двома штатами, а Трюдо – губернатором.

 

ВІЙНА В

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