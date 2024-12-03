Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом після того, як Трюдо заявив, що мита вб’ють економіку – Fox News

Трамп заявив канадському прем'єру, що його країна не справляється з охороною кордону Штатів

Новообраний президент Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що, ймовірно, Канаді слід стати 51-м штатом США.

Про це інформує Fox News, посилаючись на власні джерела.

Такою такою була відповідь Трампа на заяву Трюдо про те, мито через невирішення питань торгівлі між США та Канадою та іміграція вб’ють економіку його країну.

29 листопада Трюдо без попередження прилетів до маєтку Мар-а-Лаго у Флориді після того, як Трамп публічно пригрозив запровадити 25-відсоткові тарифи на торгівлю з Канадою і Мексикою через нібито нездатність цих країн приборкати потік нелегальних іммігрантів і наркотиків, що ринули до США.

Зазначається, що під час візиту Трюдо до резиденції Трампа у Мар-а-Лаго наприкінці листопада президент США заявив канадському прем'єру, що його країна не справляється з охороною кордону Штатів, пропускаючи через нього велику кількість наркотиків і людей, зокрема нелегальних іммігрантів із понад 70 країн.