Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп провів переговори з Таїландом і Камбоджею для врегулювання напруженості на кордоні - Reuters

15 листопада 2025, 11:57
Трамп провів переговори з Таїландом і Камбоджею для врегулювання напруженості на кордоні - Reuters
За даними агентства, дзвінки відбулися після того, як Таїланд призупинив дію перемир’я, укладеного за посередництва США.
Президент США Дональд Трамп заявив, що у Таїланду і Камбоджі тепер "все буде добре". Таким чином він підсумував телефонні розмови з лідерами країн, які перебували на стадії нового конфлікту.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
"Я поговорив із прем'єр-міністрами обох країн, і в них усе чудово. Думаю, все буде добре", - заявив Трамп журналістам у п'ятницю ввечері.
 
В інтерв'ю британському телеканалу GB News у п'ятницю він згадав про світові конфлікти і сказав: "Здається, сьогодні я врегулював один із них". Але тоді він не вдавався у подробиці.
 
Видання нагадує, що цього тижня Таїланд призупинив дію угоди про припинення вогню з Камбоджею, укладеної за посередництва США. Також Бангкок зажадав вибачень у зв'язку з тим, що Камбоджа нібито встановила нові міни, на яких нещодавно підірвалися тайські солдати. Однак ці звинувачення Камбоджа заперечує.
 
Reuters також зазначає, що тривала напруженість між Таїландом і Камбоджею тримається через спірний кордон між двома країнами Південно-Східної Азії, що вилилося в п'ятиденні бої в липні.
 
Тоді внаслідок зіткнень щонайменше 48 людей загинули і близько 300 тисяч були тимчасово переміщені. Це сталося до того, як Трамп та прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім уклали угоду про припинення вогню. Малайзія тоді виступила посередником у налагодженні відносин між країнами.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Політика
Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 15:52
Ідея перебудови
Політика
Ідея перебудови "системи": Епштейн, Маск, Безос та "лібертаріанський патерналізм" Фундації Edge – Дейв Трой
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 12:39
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
Технології
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
14 листопада 2025, 12:17
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Політика
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 23:45
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" у Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється