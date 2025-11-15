Трамп провів переговори з Таїландом і Камбоджею для врегулювання напруженості на кордоні - Reuters

За даними агентства, дзвінки відбулися після того, як Таїланд призупинив дію перемир’я, укладеного за посередництва США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Таїланду і Камбоджі тепер "все буде добре". Таким чином він підсумував телефонні розмови з лідерами країн, які перебували на стадії нового конфлікту.

"Я поговорив із прем'єр-міністрами обох країн, і в них усе чудово. Думаю, все буде добре", - заявив Трамп журналістам у п'ятницю ввечері.

В інтерв'ю британському телеканалу GB News у п'ятницю він згадав про світові конфлікти і сказав: "Здається, сьогодні я врегулював один із них". Але тоді він не вдавався у подробиці.