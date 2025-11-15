Трамп провів переговори з Таїландом і Камбоджею для врегулювання напруженості на кордоні - Reuters
15 листопада 2025, 11:57
За даними агентства, дзвінки відбулися після того, як Таїланд призупинив дію перемир’я, укладеного за посередництва США.
Президент США Дональд Трамп заявив, що у Таїланду і Камбоджі тепер "все буде добре". Таким чином він підсумував телефонні розмови з лідерами країн, які перебували на стадії нового конфлікту.
Про це повідомляє Reuters.
"Я поговорив із прем'єр-міністрами обох країн, і в них усе чудово. Думаю, все буде добре", - заявив Трамп журналістам у п'ятницю ввечері.
В інтерв'ю британському телеканалу GB News у п'ятницю він згадав про світові конфлікти і сказав: "Здається, сьогодні я врегулював один із них". Але тоді він не вдавався у подробиці.
Видання нагадує, що цього тижня Таїланд призупинив дію угоди про припинення вогню з Камбоджею, укладеної за посередництва США. Також Бангкок зажадав вибачень у зв'язку з тим, що Камбоджа нібито встановила нові міни, на яких нещодавно підірвалися тайські солдати. Однак ці звинувачення Камбоджа заперечує.
Reuters також зазначає, що тривала напруженість між Таїландом і Камбоджею тримається через спірний кордон між двома країнами Південно-Східної Азії, що вилилося в п'ятиденні бої в липні.
Тоді внаслідок зіткнень щонайменше 48 людей загинули і близько 300 тисяч були тимчасово переміщені. Це сталося до того, як Трамп та прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім уклали угоду про припинення вогню. Малайзія тоді виступила посередником у налагодженні відносин між країнами.