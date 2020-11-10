Трамп провів перший передвиборчий мітинг відтоді, коли стало відомо про його зараження COVID-19
Президент США Дональд Трамп провів у суботу перший передвиборчий мітинг відтоді, як одужав після зараження коронавірусом COVID-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Почуваюся відмінно", - сказав він з балкона присутнім у саду Білого дому прихильникам.
Далі він перейшов до перерахування досягнень його адміністрації і до критики його суперника на виборах - кандидата в президенти від демократів Джо Байдена.
"Ми приступаємо до масованого проведення передвиборчих заходів, оскільки не можемо допустити, щоб наша країна стала соціалістичною ... або чимось ще більш жахливим", - зазначив Трамп.
Присутні на території Білого дому прихильники республіканців дуже бурхливо реагували на його ремарки, а в кінці виступу Трампа скандували: "Ми вас любимо".
Президент поспішив запевнити, що це почуття - взаємне. "Це будуть найважливіші вибори в історії нашої країни. Обов'язково проголосуйте. І знайте: я вас теж люблю", - сказав він. Його промова тривала близько 20 хвилин.
Нагадаємо, що Трамп відмовився від віртуальних дебатів з Байденом
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