Трамп схвалив плани атаки на Іран, але утримується від остаточного наказу – WSJ

Він тисне на Іран, аби той капітулював чи пішов на поступки.

Конфлікт між Іраном та Ізраїлем і далі триває, тому президент Трамп розглядає кілька варіантів, включаючи удар США по Ірану.

Президент США Дональд Трамп ухвалив військовий план удару по Ірану, проте утримується від остаточного наказу, спостерігаючи за тим, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Вночі глава Білого дому сповістив своїх старших радників щодо того, що ухвалив військові плани щодо Ірану, але утримується від остаточного наказу, спостерігаючи за тим, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

"Я можу це зробити, а можу і не зробити. Наступний тиждень буде дуже важливим, можливо, менше тижня", – заявив Трамп.

Такі заяви також можуть бути тактикою тиску, щоб змусити Іран капітулювати або піти на поступки.

В той же час, верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, заявив, що Іран не здасться і попередив, що будь-яке військове втручання США призведе до "непоправних наслідків".

"Між тим, США значно наростили свою військову присутність на Близькому Сході. Третій есмінець ВМС США увійшов у східну частину Середземного моря, а друга американська авіаносна ударна група прямує до Аравійського моря. Хоча Пентагон заявив, що ці дії мають суто оборонний характер, проте вони покращують позицію США на випадок, якщо Трамп вирішить приєднатися до ізраїльських атак на Іран", - зазанчив лідер Ірану.

Крім того, вчора лідер Ірану пригрозив Білому дому "непоправною шкодою".