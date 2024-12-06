Раніше сенатор працював у Комітеті з питань збройних сил та Комітеті з міжнародних відносин США.

Новий очільник Білого Дому Дональд Трамп заявив, що обрав колишнього сенатора Девіда Пердью на посаду посла США у Китаї.

За його словами, республіканець з Джорджії дасть "цінний досвід, який допоможе побудувати наші відносини з Китаєм", пише газета The Washington Times.

Трамп заявив, що він відіграватиме важливу роль у реалізації моєї стратегії з підтримки миру в регіоні та продуктивних робочих відносин з лідерами Китаю.

Майбутній президент США додав, що запровадить додаткові 10% мита на китайські товари, якщо Пекін не докладе зусиль для припинення торгівлі смертельним наркотиком фентанілом.

Також під час своєї передвиборчої кампанії Трамп погрожував запровадити тарифи на китайські товари на рівні понад 60%.

Видання пише, що під час роботи в Сенаті США Пердью працював у Комітеті з питань збройних сил та Комітеті з міжнародних відносин.

До політичної кар'єри він працював у Сінгапурі та Гонконгу на посаді топменеджера в компанії Sara Lee, а також у Європі у взуттєвій компанії Reebok, де став генеральним директором.

Крім того, Пердью був керівником мережі магазинів сімейних знижок Dollar General.

"Працюючи в Dollar General, він наполягав на агресивному розширенні мережі магазинів у Китаї, а під час роботи в Sara Lee використовував Гонконг як базу для побудови азійської операції "з нуля", - додають журналісти.

За інформацією газети, в Сенаті Пердью запам'ятався тим, що критикував Китай та виступав за зміцнення ВМС США та інших збройних сил для того, щоб протидіяти Пекіну.

Раніше ми повідомляли, що Трамп призначив міністром енергетики людину, яка не визнає кліматичні зміни.