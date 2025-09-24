Трамп різко обернувся проти путіна, але це прозріння може бути недовгим –The Atlantic
24 вересня 2025, 13:13
У заявах Трампа немає жодних пунктів щодо дій з посилення військових зусиль України
Президент США Дональд Трамп розвернув на 180 градусів один із найважливіших принципів своєї зовнішньої політики, заявивши, що Україна може виграти війну.
Про це пише The Atlantic.
Трамп дав зрозуміти, що він ситий по горло кремлем, але це не означає, що він упевнений у перемозі України, і таке прозріння лідера США може не тривати довго.
Як наголошується в статті, одне з пояснень такої різкої зміни риторики Трампа полягає в тому, що американський президент вкрай не любить, коли його принижують. Раніше Трамп заявляв, що, на його думку, стосунки з російським лідером зроблять припинення війни в Україні легким, однак путін лише скористався ситуацією, щоб продовжити свої військові зусилля, і не продемонстрував готовності йти на поступки в ім'я миру.
"Можливо, Трамп нарешті подає сигнал про те, що існують межі образ і принижень, які президент Сполучених Штатів готовий терпіти від кремля", - пише The Atlantic.
Однак, наголошується в статті, це малоймовірно. Крім того, звертається увага на те, що в заявах Трампа немає жодних пунктів щодо дій з посилення військових зусиль України: ані зброї, ані грошей, ані посилення розвідувальної чи технологічної підтримки США.
"Навіть заклик Трампа до санкцій проти росії - порожня погроза, оскільки він спирається на умови - наприклад, вимогу щодо запровадження країнами НАТО величезних мит на Китай, а не на росію, - які інші країни навряд чи виконають", - наголошується в статті.
На думку The Atlantic, Трамп, схоже, натякає, що він відсторониться і дозволить Європі робити все, що їй заманеться, включно з надсиланням більшої кількості зброї в Україну і збиттям російських військових літаків. Ба більше, Трамп навіть додав непряму загрозу проведення будь-яких пропагандистських або інформаційних операцій проти росії.
Можливо, ці заяви ознаменують початок кінця політики Трампа з умиротворення кремля. Однак без надання Україні грошей і ресурсів від США це лише розмови, пише The Atlantic.