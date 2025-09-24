Трамп різко обернувся проти путіна, але це прозріння може бути недовгим –The Atlantic

У заявах Трампа немає жодних пунктів щодо дій з посилення військових зусиль України

Президент США Дональд Трамп розвернув на 180 градусів один із найважливіших принципів своєї зовнішньої політики, заявивши, що Україна може виграти війну.

Про це пише The Atlantic.

Трамп дав зрозуміти, що він ситий по горло кремлем, але це не означає, що він упевнений у перемозі України, і таке прозріння лідера США може не тривати довго.

Як наголошується в статті, одне з пояснень такої різкої зміни риторики Трампа полягає в тому, що американський президент вкрай не любить, коли його принижують. Раніше Трамп заявляв, що, на його думку, стосунки з російським лідером зроблять припинення війни в Україні легким, однак путін лише скористався ситуацією, щоб продовжити свої військові зусилля, і не продемонстрував готовності йти на поступки в ім'я миру.

"Можливо, Трамп нарешті подає сигнал про те, що існують межі образ і принижень, які президент Сполучених Штатів готовий терпіти від кремля", - пише The Atlantic.