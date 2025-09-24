Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп різко обернувся проти путіна, але це прозріння може бути недовгим –The Atlantic

24 вересня 2025, 13:13
Трамп різко обернувся проти путіна, але це прозріння може бути недовгим –The Atlantic
У заявах Трампа немає жодних пунктів щодо дій з посилення військових зусиль України
Президент США Дональд Трамп розвернув на 180 градусів один із найважливіших принципів своєї зовнішньої політики, заявивши, що Україна може виграти війну.
 
Про це пише The Atlantic.
 
Трамп дав зрозуміти, що він ситий по горло кремлем, але це не означає, що він упевнений у перемозі України, і таке прозріння лідера США може не тривати довго.
 
Як наголошується в статті, одне з пояснень такої різкої зміни риторики Трампа полягає в тому, що американський президент вкрай не любить, коли його принижують. Раніше Трамп заявляв, що, на його думку, стосунки з російським лідером зроблять припинення війни в Україні легким, однак путін лише скористався ситуацією, щоб продовжити свої військові зусилля, і не продемонстрував готовності йти на поступки в ім'я миру.
 
"Можливо, Трамп нарешті подає сигнал про те, що існують межі образ і принижень, які президент Сполучених Штатів готовий терпіти від кремля", - пише The Atlantic.
 
Однак, наголошується в статті, це малоймовірно. Крім того, звертається увага на те, що в заявах Трампа немає жодних пунктів щодо дій з посилення військових зусиль України: ані зброї, ані грошей, ані посилення розвідувальної чи технологічної підтримки США.
 
"Навіть заклик Трампа до санкцій проти росії - порожня погроза, оскільки він спирається на умови - наприклад, вимогу щодо запровадження країнами НАТО величезних мит на Китай, а не на росію, - які інші країни навряд чи виконають", - наголошується в статті.
 
На думку The Atlantic, Трамп, схоже, натякає, що він відсторониться і дозволить Європі робити все, що їй заманеться, включно з надсиланням більшої кількості зброї в Україну і збиттям російських військових літаків. Ба більше, Трамп навіть додав непряму загрозу проведення будь-яких пропагандистських або інформаційних операцій проти росії.
 
Можливо, ці заяви ознаменують початок кінця політики Трампа з умиротворення кремля. Однак без надання Україні грошей і ресурсів від США це лише розмови, пише The Atlantic.

 

війна в Україніросія окупантиДональд Трамп

Останні матеріали

Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О’Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Політика
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 08:30
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Політика
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 16:55
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Політика
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 12:45
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 07:46
НАТО прокинеться лише після
Політика
НАТО прокинеться лише після "масової загибелі людей" на своїй території. Про що попереджає колишній президент Естонії Тоомас Ілвес – LBC
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 15:44
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Політика
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 12:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється