Трамп скоро може призначити посланця, який очолить переговори про припинення війни між Україною та рф – Fox News

Очікується, що ця посада не буде оплачуваною

Новообраний президент США Дональд Трамп може незабаром призначити мирного посланця, який очолюватиме переговори про припинення війни між Україною та росією.

Про це пише Fox News, покликаючись на власні джерела.

Так, один зі співрозмовників заявив: "Ви побачите дуже високопоставленого спеціального представника, людину з великим авторитетом, якій буде доручено знайти рішення, досягти мирного врегулювання".

Очікується, що ця посада не буде оплачуваною. Так, наприклад, з 2017 по 2019 рік американський дипломат Курт Волкер виконував обов'язки спеціального представника на переговорах з Україною на волонтерських засадах.