Трамп сподівається на мир в Україні після успішної угоди на Близькому Сході — Politico

Угода між Ізраїлем і Хамас, можливо, і зміцнила дипломатичну впевненість Трампа, але досі рф здебільшого не реагувала на миротворчі зусилля глави Білого дому.

Президент США Дональд Трамп “оптимістично” налаштований щодо можливості досягнення миру у війні росії проти України після успішного обміну заручниками на Близькому Сході.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на представника Білого дому.

У п’ятницю, 17 жовтня, Трамп проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Переговори мають стати частиною ширших зусиль Києва, спрямованих на те, щоб привернути увагу адміністрації США до війни в Україні.

Як очікується, сторони обговорять постачання далекобійних ракет Tomahawk, додаткове озброєння, системи ППО, а також співпрацю у сфері енергетики та виробництва дронів. Перед зустріччю в Білому домі американські та українські посадовці проведуть двосторонні переговори.

"Ми маємо кілька українських делегацій, які працюють над тим, щоб максимізувати ефект від зустрічі лідерів у п’ятницю. Це абсолютно новий формат взаємодії: військові команди працюють вже два тижні, прем’єр-міністр координує з фінансовими партнерами, а економічні та енергетичні делегації зосереджуються на пом’якшенні наслідків російських атак", — сказала посол України в США Ольга Стефанішина у коментарі Politico.

Раніше Зеленський повідомив, що під час перебування у Вашингтоні планує зустрітися з представниками енергетичних і оборонних компаній, а також лідерами Конгресу. За його словами, головним пріоритетом візиту стане захист української енергетичної інфраструктури.

Представник Білого дому зазначив, що Трамп "давно хоче покласти край війні між росією та Україною", і бачить шанс на це після дипломатичного успіху на Близькому Сході.

"Війна не йде добре для росії. Її економіка в руїнах, а втрати — величезні. Якби вони були розумними, то прагнули б укласти угоду. Президент Трамп залишається оптимістом і вірить, що зможе змусити обидві сторони припинити безглузді вбивства", — цитує Politico слова чиновника.

У Білому домі також нагадали, що президент США раніше намагався організувати зустріч між путіним і Зеленським, але вона так і не відбулася.

За даними Politico, спецпредставник президента Стів Віткофф повідомив іноземним колегам, що головними цілями зовнішньої політики Трампа на другий термін є:

припинення конфлікту в Газі,

завершення війни рф проти України,

укладення нової ядерної угоди з Іраном.

"Вони визнали, що Газа буде найпростішою з трьох. Але є відчуття, що успіх там може відкрити шлях для наступних дипломатичних проривів", — зазначило джерело видання.

Аналітики вказують, що хоча успіх Трампа у врегулюванні ситуації на Близькому Сході підсилив його дипломатичну впевненість, вплив Вашингтона на Володимира путіна залишається обмеженим. російський диктатор, на відміну від демократичних партнерів США, менше піддається політичному тиску і поки не реагує на миротворчі ініціативи з боку Сполучених Штатів.