НОВИНИОфіс генерального прокурора штату Нью-Йорк Летиції Джеймс підтвердив у понеділок, що викликав до суду експрезидента США Дональда Трампа та двох його дітей Іванку й Дональда Трампа-молодшого для надання свідчень у рамках розслідування справ, пов’язаних із бізнесом родини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп та його діти отримали виклик до суду у справі щодо бізнесу експрезидента
Минулого місяця стало відомо, що офіс генпрокурора звернувся до Трампа, аби той дав свідчення
Фото: apnews.com
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на AP.
Представники генпрокурора заявили, що вимагають від Трампів показань і документів у рамках цивільного розслідування, яке триває вже кілька років, зокрема щодо «оцінки нерухомості, що належить або контролюється» Трампом та його компанією Trump Organization.
Минулого місяця стало відомо, що офіс генпрокурора звернувся до Трампа, аби той дав свідчення.
Генеральний прокурор більш як два роки вивчає, чи вводила в оману організація Трампа банки та податкові органи щодо вартості активів – завищуючи їх для отримання вигідних умов кредитування або мінімізуючи – для зменшення податків.
У грудні Трамп подав позов проти генпрокурора до федерального суду, вимагаючи припинити розслідування. У позовній заяві він стверджує, що Джеймс порушила його конституційні права у «тонко завуальованій спробі публічно зганьбити Трампа та його соратників».
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04 01 2022 12:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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