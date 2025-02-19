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Трамп уперше за 80 років розвертає зовнішню політику США на 180 градусів – NYT

19 лютого 2025, 14:55
Трамп уперше за 80 років розвертає зовнішню політику США на 180 градусів – NYT
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Журналісти пишуть, що Трамп дав зрозуміти, що "він готовий відмовитися від союзників Америки заради досягнення спільних цілей" із путіним.
Переговори США і рф в Саудівській Аравії та різкі заяви президента Штатів Дональда Трампа про Україну розвертають зовнішню політику Америки на 180 градусів.
 
Про це пише The New York Times (NYT).
 
Як ідеться у статті, після того, як Захід понад 10 років протистояв Сходу і вів холодну війну, але повернення Трампа створює враження, що Америка "може перейти на інший бік".
 
Журналісти пишуть, що Трамп дав зрозуміти, що "він готовий відмовитися від союзників Америки заради досягнення спільних цілей" із путіним.
 
NYT запевняє, що ті заяви, які зробив Трамп 18 лютого щодо України, ніколи не пролунали б від будь-якого іншого американського президента будь-якої партії.
 
Видання зазначає, що Трамп перебуває "у процесі здійснення одного з найбільш приголомшливих поворотів в американській зовнішній політиці за останні покоління, повороту на 180 градусів, який змусить друзів і ворогів переглянути свої погляди у фундаментальних відносинах".
 
Усі американські президенти після закінчення Другої світової війни розглядали москву як силу, якої потрібно побоюватися, а Трамп хоче зробити путіна союзником і "одним із головних друзів Америки", пише медіа.
 
Колишній помічник президента Джорджа Буша – молодшого з питань національної безпеки Корі Шаке, яку цитує ЗМІ, заявила, що "це ганебний поворот назад 80-річної американської зовнішньої політики" і що "кожен американський президент за останні 80 років" виступив би проти заяви Трампа.
 
The New York Times називає переговори в місті Ер-Ріяд Саудівській Аравії зустріччю двох великих держав, які розділяють сфери домінування, сучасними Віденським конгресом або Ялтинською конференцією.
 
Автори публікації зазначають, що поступки, на які Трамп і його команда, імовірно, готові піти, звучать як список бажань кремля: росія зберігає за собою всю окуповану неї українську територію, США не нададуть Україні гарантій безпеки та членства в НАТО, санкції з москви знімуть, а рф повернуть до G7. Зі свого боку, путіну заради угоди можна ні від чого не відмовлятися, окрім як "припинити вбивати українців".
 
Заступниця директора Центру європейських реформ у Лондоні Іен Бонд сказала виданню, що коментарі Трампа "одні з найганебніших", виголошених президентом за все її життя. Вона стверджує, що "Трамп стає на бік агресора, звинувачуючи жертву", і що у "кремлі, мабуть, стрибають від радості".

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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