ПОЛІТИКА

Трамп віддав таємний наказ використовувати армію США для боротьби з іноземними наркокартелями — NYT

08 серпня 2025, 20:35
Трамп віддав таємний наказ використовувати армію США для боротьби з іноземними наркокартелями — NYT
Фото: ap.org
Трамп хоче, щоб американські військовослужбовці боролися проти певних латиноамериканських наркокартелів, які його адміністрація вважає терористичними організаціями.

Президент США Дональд Трамп віддав таємний наказ Пентагону використовувати армію США для боротьби з іноземними наркокартелями.

Про це повідомляє The NewYork Times з посиланням на власні джерела.

За їхньою інформацією, Трамп хоче, щоб американські військовослужбовці боролися проти певних латиноамериканських наркокартелів, які його адміністрація вважає терористичними організаціями.

Як пише видання, такий наказ свідчить про готовність президента США використовувати армію для виконання завдань, які раніше вважалися прерогативою правоохоронних органів — щоб обмежити потоки фентанілу та інших незаконних наркотиків. Потенційно США тепер зможуть проводити прямі військові операції на морі та на території іноземних держав проти картелів.

"Американські військові чиновники почали розробляти варіанти того, як військові можуть переслідувати ці угруповання, повідомили люди, знайомі з ходом переговорів, на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні внутрішні дискусії", — пише NYT.

Однак, як повідомляє видання, наказ військовим припиняти незаконну наркоторгівлю також підіймає правові проблеми. Насамперед він ставить питання про те, чи вважатиметься "убивствами", якщо солдати армії США вбиватимуть цивільних — нехай навіть і підозрюваних у наркоторгівлі.

Як зазначає NYT, Трамп приділяє особливу увагу венесуельським і мексиканським наркокартелям. У лютому 2025 року Держдеп США визнав Tren de Aragua, а також транснаціональний Mara Salvatrucha (ще відомий як MS-13) і кілька інших«іноземними терористичними організаціями». 

У відомстві заявили, що ті становлять «загрозу національній безпеці, що перевершує загрозу, яка походить від традиційної організованої злочинності».

Наприкінці липня 2025 року Білий дім додав венесуельський Cartel de los Soles (так званий Картель Сонць) до списку глобальних терористичних угруповань. 

В адміністрації Трампа вважають, що його очолюють диктатор Венесуели Ніколас Мадуро та інші топчиновники його адміністрації.

7 серпня в Мін'юсті та Держдепі оголосили, що влада США подвоює винагороду — до $50 млн — за інформацію, що призведе до арешту Мадуро, якого звинувачують в організації наркотрафіку.

У Білому домі знову назвали диктатора "ватажком картелю", а генпрокурорка США Пем Бонді заявила, що він "не втече від правосуддя і його буде притягнуто до відповідальності за свої мерзенні злочини".

У відповідь на запитання NYT про дозвіл Трампа на застосування армії США проти наркокартелів, прессекретарка Білого дому Анна Келлі заявила, що "головним пріоритетом президента Трампа є захист батьківщини, тому він ухвалив сміливе рішення оголосити кілька картелів і банд іноземними терористичними організаціями".

Як заявив в інтерв'ю католицькому новинному агентству EWTN держсекретар Марко Рубіо, визначення картелів як терористичних угруповань дає змогу владі США«використовувати інші елементи американської влади, спецслужби, Міністерство оборони тощо для боротьби з цими групами, якщо у нас є така можливість».

"Ми повинні почати ставитися до них як до збройних терористичних організацій, а не просто як до організацій, які займаються торгівлею наркотиками", — підсумував він.

Однак, як зазначає NYT, на заваді Трампу та його адміністрації стоять законодавчі обмеження. Хоча Конгрес США законодавчо санкціонував застосування військової сили проти Аль-Каїди після атак 11 вересня 2001 року, але дозвіл не поширюється на всі угруповання, які в Білому домі називають терористами.

"Це означає, що військові дії проти картелів, мабуть, повинні будуть ґрунтуватися на твердженні про конституційні повноваження Трампа діяти з метою національної самооборони, можливо, проти передозувань громадян США фентанілом", — підсумувало видання.

СШАДональд Трампнаркоторгівля

