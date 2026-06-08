Трамп відхрестився від передвиборчої обіцянки не втягувати США у закордонні війни

При цьому американський лідер заперечив, що порушив слово, дане виборцям під час своєї кампанії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що обіцянок повністю уникати закордонних конфліктів ніколи не було, а передвиборчі заяви стосувалися лише незгоди з нескінченними війнами.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу NBC.

Під час президентської кампанії 2024 року він неодноразово заявляв про намір не втягувати країну у нові збройні протистояння. Зокрема, у своїй переможній промові після оголошення результатів виборів він наголошував, що планує не розпочинати, а зупиняти війни.

"Я не гарантував, що не буде війни. Навіщо б мені тоді було створювати найпотужніші збройні сили у світі?", – заявив тепер Трамп.