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Трамп відхрестився від передвиборчої обіцянки не втягувати США у закордонні війни

08 червня 2026, 18:11
Трамп відхрестився від передвиборчої обіцянки не втягувати США у закордонні війни
При цьому американський лідер заперечив, що порушив слово, дане виборцям під час своєї кампанії.
Президент США Дональд Трамп заявив, що обіцянок повністю уникати закордонних конфліктів ніколи не було, а передвиборчі заяви стосувалися лише незгоди з нескінченними війнами.
 
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу NBC.
 
Під час президентської кампанії 2024 року він неодноразово заявляв про намір не втягувати країну у нові збройні протистояння. Зокрема, у своїй переможній промові після оголошення результатів виборів він наголошував, що планує не розпочинати, а зупиняти війни.
 
"Я не гарантував, що не буде війни. Навіщо б мені тоді було створювати найпотужніші збройні сили у світі?", – заявив тепер Трамп.
 
При цьому американський лідер заперечив, що порушив слово, дане виборцям під час своєї кампанії. За його словами, розбудова оборонного сектору якраз і вказує на готовність держави до військових дій.
 
"Тож коли ви кажете, що я обіцяв, – я нічого не обіцяв. Мені не подобаються ці нескінченні війни. Це не нескінченна війна. Ми займаємося цим три місяці", – наголосив він.
 
Трамп розпочав війну проти Ірану без погодження з Конгресом США. Через це він наразі стикається зі зростаючим тиском та вимогами зупинити фінансово обтяжливий конфлікт.
 
Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що, на його думку, вже цього тижня може бути досягнута угода з Іраном щодо продовження перемир’я та відновлення роботи Ормузької протоки.

 

СШАвійнаДональд Трамп

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