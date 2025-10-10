Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп відмовляється від зустрічі з Сі через "ворожу" політику Китаю щодо експорту рідкоземельних металів

10 жовтня 2025, 20:21
Трамп відмовляється від зустрічі з Сі через
Фото: ap.org
За його словами, такий крок може заблокувати ринки і створити труднощі практично для кожної країни.

Президент США Дональд Трамп вважає, що в його зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном "немає необхідності". Причиною стали китайські листи іншим країнам про експортний контроль.

Про це повідомив американський лідер в соцмережі Truth Social.

"У Китаї відбуваються дуже дивні речі! Вони стають вкрай ворожими і розсилають листи країнам по всьому світу, заявляючи про намір запровадити експортний контроль на всі елементи виробництва, пов'язані з рідкоземельними металами, і практично на все інше, що тільки можна придумати, навіть якщо це не виробляється в Китаї", - написав Трамп.

За його словами, такий крок може заблокувати ринки і створити труднощі практично для кожної країни.

Трамп додав, що до Вашингтона вже зверталися інші країни, які "були обурені такою ворожістю Китаю". При цьому відносини США з КНР за останні шість місяців були чудовими, що "робить цей торговий крок ще більш несподіваним".

Американський лідер звинуватив Китай у тому, що він хоче "тримати світ у заручниках". Він вважає, що "все почалося з магнітів" та інших елементів, які Пекін "тихо зібрав і майже монополізував".

"Лист, який вони відправили, займає багато сторінок і детально перераховує кожен елемент, який вони хочуть утримувати від інших країн... Я не розмовляв із президентом Сі, тому що не було причини. Це стало справжнім сюрпризом не тільки для мене, а й для всіх лідерів вільного світу. Я планував зустрітися з президентом Сі через два тижні на саміті АТЕС у Південній Кореї, але тепер здається, що в цьому немає необхідності", - уточнив він.

Трамп пригрозив, що залежно від подальших дій Китаю він буде змушений протидіяти таким крокам. На кожен елемент, який Китай хоче монополізувати, у США "є два".

"Зрештою, хоча це може бути болісно, для США це буде дуже корисно. Одним із заходів, що розглядаються, є значне збільшення тарифів на китайську продукцію, що надходить до США. Також серйозно розглядаються й інші контрзаходи", - зазначив він.

КитайДональд ТрампСі Цзіньпінрідкоземельні метали

Останні матеріали

Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється