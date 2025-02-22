Трамп відновлює $5,3 млрд замороженої допомоги: виключно на безпеку і боротьбу з наркотиками

Фінансування України в списку немає.

Адміністрація американського президента Дональда Трампа відновила $5,3 мільярда замороженої іноземної допомоги, однак лише для програм безпеки і боротьби з наркотиками, з обмеженим фінансуванням гуманітарної допомоги.

Про це пише Reuters.

Після вступу на посаду 20 січня Трамп зробив 90-денну паузу в наданні іноземної допомоги, що призвело до припинення фінансування багатьох програм, серед яких боротьба з голодом, смертельними хворобами і надання притулку мільйонам переміщених осіб.

За цей час держсекретар Марко Рубіо видав виплати лише для військової допомоги Ізраїлю та Єгипту, а також для рятувальної гуманітарної допомоги.

Проте більшість відновлених коштів, понад $4,1 мільярда, будуть спрямовані на програми, що адмініструються Бюро політико-військових справ Державного департаменту США, яке займається продажем зброї і військовою допомогою іншим країнам та групам.

На відомі програми USAID буде виділено менше $100 мільйонів, тоді як раніше їх бюджет складав $40 мільярдів.

Нагадаємо, що тиждень тому суд зобов'язав США відновити фінансування програм допомоги іноземним державам.