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ПОЛІТИКА

Трамп включив Кеннеді-молодшого до своєї перехідної команди після його зняття з виборів

27 серпня 2024, 21:55
Трамп включив Кеннеді-молодшого до своєї перехідної команди після його зняття з виборів
Фото: apnews.com
Кеннеді-молодший, а також колишня членкиня Демократичної партії Тульсі Габбард, яка відкрито підтримує Трампа, будуть допомагати Трампу – в разі його перемоги на виборах у листопаді – з приходом до влади в Білому домі.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп включив Роберта Кеннеді-молодшого, який знявся з виборів на його користь, до своєї перехідної команди, яка допоможе республіканцю з призначеннями в разі перемоги.

Про це повідомляє Politico.

Кеннеді-молодший, а також колишня членкиня Демократичної партії Тульсі Габбард, яка відкрито підтримує Трампа, будуть допомагати Трампу – в разі його перемоги на виборах у листопаді – з приходом до влади в Білому домі.

Старший радник кампанії республіканського кандидата Браян Г’юз, який оголосив про призначення Кеннеді-молодшого, заявив, що "широка коаліція прихильників і прихильниць президента Трампа розширюється, незважаючи на партійні розбіжності".

"Ми пишаємося тим, що Роберт Кеннеді-молодший і Тульсі Габбард приєдналися до перехідної команди Трампа-Венса. З нетерпінням чекаємо на їхні потужні голоси в команді, оскільки ми працюємо над відновленням величі Америки", – додав він.

У США після перемоги кандидата на виборах починається процес поступової передачі влади до нього від чинного президента. У цьому грає важливу роль так звана перехідна команда, яка зокрема відповідає за пошук топпосадовців майбутнього Білого дому.

До перехідної команди Трампа уже увійшли, серед іншого, його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс, а також сини Ерік та Дональд-молодший.

Минулого тижня незалежний кандидат у президенти США, антивакцинатор і племінник експрезидента Джона Кеннеді Роберт Кеннеді-молодший офіційно оголосив про зняття кандидатури у ключових штатах та висловив підтримку Трампу.

Дональд ТрампРоберт КеннедіВибори в США

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