Трамп вперше визнав поразку на виборах і пригрозив тим, хто штурмував Конгрес

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це він повідомив у записаному відеозверненні.

"Америка є і має залишитися країною права і порядку. Протестувальники, які проникли у Капітолій, осквернили місце американської демократії. До тих, хто був залучений до актів насильства і руйнувань: ви не представляєте нашу країну. А ті, хто порушив закон, заплатить за це", - каже Трамп у зверненні.

"Інавгурація нової адміністрації відбудеться 20 січня. Тепер моя мета - забезпечити безпроблемну, впорядковану і незаплямовану передачу влади", - заявив він.

Водночас, він додав, що вважає за необхідне реформувати виборче законодавства "для перевірки ідентичності та права голосування" та "забезпечити довіру до всіх наступних виборів".

Трамп закликав до "загоєння ран і примирення", зазначивши, що країні потрібно рухатись далі.

Читайте також: Трамп нарешті підписав бюджет США на 2021 рік