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Трамп вперше визнав поразку на виборах і пригрозив тим, хто штурмував Конгрес

Дональд Трамп більш ніж за 24 години після подій під Капітолієм пригрозив наслідками тим його прихильникам, які штурмували будівлю, та вперше публічно визнав свою поразку.
Трамп вперше визнав поразку на виборах і пригрозив тим, хто штурмував Конгрес Фото: Yahoo Finanzas

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це він повідомив у записаному відеозверненні.

"Америка є і має залишитися країною права і порядку. Протестувальники, які проникли у Капітолій, осквернили місце американської демократії. До тих, хто був залучений до актів насильства і руйнувань: ви не представляєте нашу країну. А ті, хто порушив закон, заплатить за це", - каже Трамп у зверненні. 
"Інавгурація нової адміністрації відбудеться 20 січня. Тепер моя мета - забезпечити безпроблемну, впорядковану і незаплямовану передачу влади", - заявив він.

Водночас, він додав, що вважає за необхідне реформувати виборче законодавства "для перевірки ідентичності та права голосування" та "забезпечити довіру до всіх наступних виборів".

Трамп закликав до "загоєння ран і примирення", зазначивши, що країні потрібно рухатись далі. 

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08 01 2021 09:17
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