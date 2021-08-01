Трамп вперше визнав поразку на виборах і пригрозив тим, хто штурмував Конгрес
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це він повідомив у записаному відеозверненні.
"Америка є і має залишитися країною права і порядку. Протестувальники, які проникли у Капітолій, осквернили місце американської демократії. До тих, хто був залучений до актів насильства і руйнувань: ви не представляєте нашу країну. А ті, хто порушив закон, заплатить за це", - каже Трамп у зверненні.
"Інавгурація нової адміністрації відбудеться 20 січня. Тепер моя мета - забезпечити безпроблемну, впорядковану і незаплямовану передачу влади", - заявив він.
Водночас, він додав, що вважає за необхідне реформувати виборче законодавства "для перевірки ідентичності та права голосування" та "забезпечити довіру до всіх наступних виборів".
Трамп закликав до "загоєння ран і примирення", зазначивши, що країні потрібно рухатись далі.
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