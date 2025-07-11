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Трамп вперше за своєї каденції планує передати Києву зброю на $300 млн

11 липня 2025, 09:09
Трамп вперше за своєї каденції планує передати Києву зброю на $300 млн
Остаточне рішення про конкретний перелік вмісту пакету ще не ухвалене.

Американський лідер Дональд Трамп планує передати Україні зброю за механізмом президентських повноважень, вперше за своєї другої каденції. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

Президент США планує вперше за свою другу каденцію у Білому домі передати Україні пакет військової допомоги. 

Для цього він застосує механізм президентських повноважень, який раніше використував для цієї мети Джо Байден. 

За словами одного зі співрозмовників, приблизна вартість пакета може складати 300 млн доларів.

До пакету можуть увійти ракети-перехоплювачі для Patriot і ракети для завдання ударів по противнику середньої дальності. 

Остаточне рішення про конкретний перелік вмісту пакету ще не ухвалене.  

До сьогодні адміністрація Трампа передавала Україні лише зброю, погоджену ще Байдена, проте на початку місяця відбулася пауза і у цьому постачанні. 

Агенція пише, що це було наслідком одноосібного рішення глави Пентагону Піта Гегсета, а Трамп завчасно не знав про нього. 

Однак публічно в адміністрації цього не визнавали. 

Також Трамп оголосив, що НАТО профінансує американську зброю для України.

 

СШАпідтримка України

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