Трамп впливає на громадську думку у США щодо ЄС і України – The Economist

Дедалі більше американців, особливо виборців Республіканської партії, вважають країни ЄС та Україну ворожими.

Дональд Трамп повернувся на посаду президента США менше ніж три місяці тому, але його приголомшливо звинувачувальні заяви щодо ключових союзників Америки вже вплинули на громадську думку у США. Дедалі більше американців, особливо виборців Республіканської партії, вважають країни ЄС та Україну ворожими.

Про це пише The Economist, аналізуючи результати опитування YouGov, які яскраво продемонстрували вплив нової антиєвропейської, часто антиукраїнської та проросійської риторики, яка звучить від влади США.

The Economist навів дані опитування YouGov, яке засвідчило, як риторика президента США змінює думку людей про союзників їхніх країн.

Після повернення Трампа в Білий дім у США прогнозовано найбільше змінилися погляди республіканців. Перед виборами опитування YouGov демонструвало, що лише 12% виборців Республіканської партії вважали Канаду "недружньою" або "ворожою" країною. Тоді як в новому опитуванні, яке проводилося 22−25 березня, ця частка зросла більше ніж удвічі - до 27% (причому негативні настрої щодо Канади посилювалися і перед виборами).

Крім того, якщо минулого року 17% республіканців вважали ЄС "недружньою" або "ворожою" державою, то зараз цей показник зріс до 29%.

Уявлення про росію у США також змінюються, причому в протилежному напрямку. Після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році американці були єдині в засудженні дій москви. Тоді близько 85% американських виборців вважали росію "недружньою" країною або "ворогом" Америки. Ця частка залишалася стабільною аж до президентських виборів у 2024 році. Потім погляди розділилися за партійною ознакою. Зараз 72% виборців-республіканців вважають росію ворогом. Водночас частка республіканців, які вважають Україну ворожою країною, зросла на десять процентних пунктів (на графіку The Economist видно, що це зростання приблизно з 20% до майже 30% - прим. ред.).

"Ще більш дивним" The Economist називає те, що навіть виборці Демократичної партії, схоже, поступово пом’якшують свою позицію щодо росії та стають "більш підозрілими" щодо давніх союзників Америки. "Поки що важко зрозуміти, чи є ці невеликі зміни свідченням стійких змін громадської думки", — пише журнал про коливання в думці демократів.

Тим часом уявлення про Америку поза США також змінюється. У серпні 2024 року половина людей у семи країнах Західної Європи, опитаних YouGov, позитивно ставилися до США. Однак після інавгурації Трампа прихильність європейців до Сполучених Штатів помітно впала. Зокрема частка громадян Данії, які схвально ставляться до США, впала з 48% до 20% - безумовно, здебільшого через погрози Трампа неодноразово захопити Гренландію, автономну територію Данії, нагадує The Economist.

Виняток — прихильники ультраправих сил у Європі. У Британії, Німеччині та Італії вони навпаки почали прихильніше ставити до США під керівництвом Трампа. Хоча суперечлива позиція президента США щодо України розділила їхні думки, а багатьох розлютило презирство Трампа до Європи, однак праві виборці, як правило, поділяють погляди американського президента на імміграцію та інші внутрішні питання.

Виборці часто беруть приклад з політичних лідерів, коментує результати нового опитування Янна Крупнікова з Мічиганського університету. Але поточні «гойдалки» громадської думки по обидва боки Атлантики була є особливо драматичними. "Усього за кілька місяців містер Трамп вніс розбрат там, де була дружба", — резюмує The Eсonomist.