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Трамп вважає путіна та Сі Цзіньпіна своїми колегами у світовій політиці – Foreign Affairs

30 січня 2025, 13:13
Трамп вважає путіна та Сі Цзіньпіна своїми колегами у світовій політиці – Foreign Affairs
Фото: Great again
Також Foreign Affairs порівнює Трампа з путіним та Сі, які теж вважають, що економічну силу варто використовувати як важіль для того, аби отримати поступки від країн, які його не влаштовують.
Неоднозначна позиція президента США Дональда Трампа щодо підтримки України і Тайваню, його плани запроваджувати мита та погрози повернути Панамський канал, а також поглинути Канаду та забрати Гренландію дають зрозуміти, що він хоче повернутися до силової політики та сфер інтересів 19 століття.
 
Про це пише Foreign Affairs.
 
"У ту епоху великі держави прагнули поділити світ на регіони, в яких кожна з них домінувала б незалежно від бажань тих, хто там жив - бачення світу, яке Трамп явно поділяє. Трамп не бачить значних інтересів США за межами Західної півкулі, вважає, що альянси виснажують американську скарбницю, і вважає, що Сполучені Штати повинні домінувати у своєму регіоні", - підкреслюють у матеріалі.
 
У виданні зауважили, що Трамп вважає російського диктатора путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна своїми колегами, а не лідерів країн-союзників, таких Японії, Франції або ж Великої Британії. 
 
"Трамп регулярно засуджує цих союзників за те, що вони користуються щедрістю США, але він вітає путіна як "кмітливого", "сильного" і "геніального" за вторгнення в Україну, а Сі - за "винятково блискучий" контроль над китайськими громадянами за допомогою "залізного кулака". Вихваляючи цих автократів, Трамп виявляє своє особливе захоплення лідерами, які володіють владою без обмежень - навіть тими, хто активно вороже ставиться до інтересів США", - зазначають у матеріалі.
 
Крім того, у Foreign Affairs наголошують, що Трамп, швидше за все, може поступитися сферами впливу Китаю та рф, якщо вони зроблять те саме. Видання нагадало, що президент США також звинуватив українського лідера Володимира Зеленського, а не путіна, у продовженні війни в Україні. Тому він хоче вирішити конфлікт за допомогою угоди, "яка віддає українську територію росії і забороняє Україні вступати до НАТО".
 
Також Foreign Affairs порівнює Трампа з путіним та Сі, які теж вважають, що економічну силу варто використовувати як важіль для того, аби отримати поступки від країн, які його не влаштовують. 
 
"Подібно до того, як путін використовував російську нафту і газ для залякування Європи, а Сі маніпулював китайським експортом та імпортом, щоб примусити такі країни, як Австралія і Японія, Трамп виступає за використання тарифів для того, щоб змусити як вітчизняні, так і іноземні корпорації перенести виробництво до Сполучених Штатів. Трамп також розглядає тарифи як інструмент примусу іноземного капіталу підкоритися його волі в інших питаннях", - пояснюють у матеріалі.
 
Автори публікації зауважують, що США можуть зазнати невдачі у такій політиці через те, що Китай та росія можуть бути кращими у цьому плані. Це пов'язано з тим, що Китай має великі можливості, аби зменшити вплив США у світі. Однак сам Трамп не хоче пропонувати іншим країнам можливості, він вимагає лише поступок. 

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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