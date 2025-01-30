Трамп вважає путіна та Сі Цзіньпіна своїми колегами у світовій політиці – Foreign Affairs

У виданні зауважили, що Трамп вважає російського диктатора путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна своїми колегами, а не лідерів країн-союзників, таких Японії, Франції або ж Великої Британії.

"Трамп регулярно засуджує цих союзників за те, що вони користуються щедрістю США, але він вітає путіна як "кмітливого", "сильного" і "геніального" за вторгнення в Україну, а Сі - за "винятково блискучий" контроль над китайськими громадянами за допомогою "залізного кулака". Вихваляючи цих автократів, Трамп виявляє своє особливе захоплення лідерами, які володіють владою без обмежень - навіть тими, хто активно вороже ставиться до інтересів США", - зазначають у матеріалі.

Крім того, у Foreign Affairs наголошують, що Трамп, швидше за все, може поступитися сферами впливу Китаю та рф, якщо вони зроблять те саме. Видання нагадало, що президент США також звинуватив українського лідера Володимира Зеленського, а не путіна, у продовженні війни в Україні. Тому він хоче вирішити конфлікт за допомогою угоди, "яка віддає українську територію росії і забороняє Україні вступати до НАТО".