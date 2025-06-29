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Трамп вважає, що настав час для нових санкцій проти рф – сенатор Грем

29 червня 2025, 18:50
Трамп вважає, що настав час для нових санкцій проти рф – сенатор Грем
Сенатор пояснив, що відповідний законопроєкт передбачає введення 500% мит на імпорт від країн, які купують російську нафту та інші продукти.
Президент США Дональд Трамп підтримує новий законопроєкт про санкції проти росії та покупців її енергоресурсів. Документ планується ухвалити в Конгресі після перерви у липні.
 
Про це заявив сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем в інтерв'ю ABC News.
 
Під час інтерв'ю ведучий запитав Грема, чи вдалося переконати Трампа підтримати законопроєкт про 500%-ві мита проти покупців російських енергоресурсів, який просуває сенатор. У відповідь політик назвав поточну ситуацію "великим проривом" та нагадав, що саме повинен робити законопроєкт.
 
"Якщо ви купуєте товари з росії та не допомагаєте Україні, тоді на вашу продукцію, що надходить до Сполучених Штатів, накладається 500% тариф", - пояснив сенатор.
 
Грем також нагадав, що понад 70% нафти з росії купують Китай та Індія. Таким чином, вони фінансують російську військову машину, цьому потрібно покласти край.
 
"Мій законопроєкт  дозволить президенту запровадити тарифи на Китай, Індію та інші країни, щоб утримати їх від підтримки військової машини путіна та заманити його за стіл перемовин", - пояснив він.
 
Сенатор додав, що вперше Трамп сказав йому про підтримку законопроєкту під час гри у гольф.
 
"Вчора вперше президент сказав мені. Я грав з ним у гольф. Він каже, що час внести ваш законопроєкт. У законопроєкті є відмова від санкції, пане президенте. Ви відповідаєте за те, чи буде він впроваджуватися, чи ні. Але ми збираємося дати президенту Трампу інструмент у тому арсеналі, якого у нього немає сьогодні", - розповів Грем.
 
Сенатор також зазначив, що планується ухвалити законопроєкт у Конгреси вже у наступному місяці - після традиційної перерви, яка завершиться 7 липня. Грем впевнений, що Трамп підпише документ після його ухвалення конгресменами.
 
"Я думаю, що ми на вірному шляху. Ми намагаємося посадити путіна за стіл переговорів", – додав він.

 

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