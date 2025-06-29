Трамп вважає, що настав час для нових санкцій проти рф – сенатор Грем

Сенатор пояснив, що відповідний законопроєкт передбачає введення 500% мит на імпорт від країн, які купують російську нафту та інші продукти.

Президент США Дональд Трамп підтримує новий законопроєкт про санкції проти росії та покупців її енергоресурсів. Документ планується ухвалити в Конгресі після перерви у липні.

Про це заявив сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем в інтерв'ю ABC News.

Під час інтерв'ю ведучий запитав Грема, чи вдалося переконати Трампа підтримати законопроєкт про 500%-ві мита проти покупців російських енергоресурсів, який просуває сенатор. У відповідь політик назвав поточну ситуацію "великим проривом" та нагадав, що саме повинен робити законопроєкт.

"Якщо ви купуєте товари з росії та не допомагаєте Україні, тоді на вашу продукцію, що надходить до Сполучених Штатів, накладається 500% тариф", - пояснив сенатор.