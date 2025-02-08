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Трамп ввів санкції на прокурора МКС, який видав ордер на арешт путіна

08 лютого 2025, 19:49
Трамп ввів санкції на прокурора МКС, який видав ордер на арешт путіна
Фото: з вільного доступу
Вчора адміністрація Трампа ввела санкції проти МКС.

Адміністрація Дональда Трампа ввела обмеження проти прокурор Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт російського диктатора Володимира путіна.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Видання пише, що Карім Хан став першою особою, яка потрапила під економічні санкції, що ввів американський президент Дональд Трамп. 

Прізвище прокурора МКС з'явилося у додатку, підписаному Трампом днем раніше, який ще не оприлюднили.

Обмеження передбачають заморожування американських активів фігурантів списку і заборону на в'їзд до США для них та їхніх родин.

Відповідно до наказу, міністр фінансів США Скотт Бессент після консультації з держсекретарем Марко Рубіо повинен протягом 60 днів подати звіт з іменами осіб, проти яких запровадять санкції.

Карім Хан як головний прокурор Міжнародного кримінального суду 1 березня 2022 року оголосив про початок розслідування щодо скоєних Росією воєнних злочинів і злочинів проти людства в Україні. Саме він подав клопотання про видачі ордера на арешт президента рф путіна та російської уповноваженої Марії Львової-Бєлової у справі про депортацію українських дітей.

Крім того, 20 травня 2024 року Карім Хан запросив ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів руху Хамас.

В п’ятницю, 7 лютого, ми писали, що Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду.

Пізніше МКС відреагував на введення санкцій з боку США

 

МКСДональд Трамп

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