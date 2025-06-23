Трамп використав заяву про переговори з Іраном як тактичну хитрість – WP

Водночас, співбесідник видання зазначив, що в словах американського лідера "також була доля правди".

Заяви президента Дональда Трампа про готовність надати Ірану два тижні для укладення угоди, були обманною тактикою.

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами високопоставленого представника адміністрації, заява глави Білого дому про ймовірне очікування до двох тижнів, була спробою Вашингтона, "ввести іранців в оману".

Водночас, співбесідник видання зазначив, що в словах американського лідера "також була доля правди".

"Трамп дав зрозуміти, що залишає за собою право скасувати план у будь-який момент - впритул доти, доки літаки увійдуть в повітряний простір Ірану", - пише видання.

Із 13 червня Армія оборони Ізраїлю проводить військову операцію під назвою "Левиний народ", основною метою якої є знищення іранських об'єктів, задіяних у збагаченні урану та потенційному виробництві ядерних боєголовок у майбутньому.

Після того як було завдано ударів по частині таких об'єктів, кілька днів тому Ізраїль звернувся до США з проханням ліквідувати інші цілі, розташовані глибоко під землею та в гірській місцевості, оскільки в розпорядженні ізраїльської армії відсутнє озброєння, здатне ефективно вразити ці укріплені позиції.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки в ніч на дев’ятий день війни між Ізраїлем та Іраном здійснили масований авіаудар по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанзу та Ісфагану.

Сполучені Штати Америки вперше в умовах реальних бойових дій застосували надбомбу - 13-тонну GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

США застосували бомбу MOP, яку ще називають знищувачем бункерів. Ймовірно, нею було завдано ударів по ядерному дослідницькому центру Фордо, схованому в горі.

За словами очільника Пентагону, американські війська вночі завдали ударів по трьох ключових ядерних об'єктах в Ірані. Гегсет охарактеризував операцію як "неймовірний і приголомшливий успіх", підкресливши, що вона не була спрямована проти військових або цивільного населення.