Трамп використовує військову допомогу як розмінну монету в переговорах з Україною – The Times

Зеленський неодноразово заявляв, що не підпише угоду про корисні копалини, якщо вона не забезпечить гарантій безпеки для України.

Президент Трамп любить хвалитися тим, що він схвалив надання Україні протитанкових ракет Javelin під час свого першого президентського терміну. Разом з NLAW, ракетні комплекси Javelin мали вирішальне значення для зупинки російського просування територією України на початку війни.

Тепер президент Трамп, схоже, використовує зброю як розмінну монету, щоб домогтися свого в переговорах щодо угоди про видобуток корисних копалин, яка зайшла в глухий кут.

Про це пише The Times.

Видання пише, що якщо пауза в постачанні зброї триватиме тривалий час, це може серйозно зашкодити українським військам на полі бою і послабити позиції Зеленського в будь-яких майбутніх мирних переговорах.

Крім того, на думку кореспондента, замороження військової допомоги може бути ризикованим кроком з боку Трампа. Президент США, як і раніше, відчайдушно хоче, щоб угода з видобутку корисних копалин була укладена і швидко, але він не готовий втратити свій авторитет і хоче, щоб Зеленський вибачився за суперечку в Овальному кабінеті 28 лютого

"Якщо глухий кут триватиме довго, Україна, ймовірно, постраждає на полі бою, що зміцнить позиції росії на переговорах. Це занепокоїть європейців і, ймовірно, викличе ще більшу антипатію до Вашингтона", — пише видання.

The Times додає, що Білий дім змусить Зеленського відмовитися від вимог щодо гарантій безпеки в рамках угоди про корисні копалини, яку дві країни мали підписати 28 лютого. Також там сподіваються, що президент України якнайшвидше дійде до цього висновку.