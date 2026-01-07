Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп вимагає, щоб Венесуела розірвати економічні зв'язки з Китаєм, рф, Іраном та Кубою

07 січня 2026, 10:31
Президент США хоче, щоб Венесуела співпрацювала у нафтовій сфері тільки зі США.
Адміністрація Трампа повідомила тимчасову президентку Венесуели Дельсі Родрігес, що режим має виконати вимоги Білого дому, перш ніж йому дозволять видобувати більше нафти.
 
Про це повідомляє ABC News із посиланням на трьох осіб, ознайомлених із планом Вашингтона.
 
По-перше, країна повинна розірвати економічні зв’язки з Китаєм, Росією, Іраном та Кубою. По-друге, Венесуела має погодитися на виключне партнерство зі США у видобутку нафти та надавати перевагу Америці під час продажу сирої нафти.
 
За словами одного зі співрозмовників, держсекретар Марко Рубіо під час приватної розмови в понеділок заявив законодавцям, що вірить у здатність США змусити Каракас піти на ці умови, оскільки наявні нафтові танкери Венесуели вже повністю заповнені. Рубіо також повідомив, що, за оцінками США, у Венесуели є лише кілька тижнів, перш ніж вона стане фінансово неспроможною без продажу своїх нафтових резервів.
 
В ексклюзивному інтерв’ю ABC News голова комітету Сенату США з питань збройних сил Роджер Вікер підтвердив, що американський план ґрунтується на контролі над венесуельською нафтою. Він зазначив, що не вважає, ніби для цього знадобиться введення американських військ.
 
"Уряд справді має намір контролювати нафту, взяти під контроль кораблі, танкери, і жоден із них не піде до Гавани", — заявив Вікер.  
 
Білий дім не заперечив цю інформацію.
 
"Президент говорить про застосування максимально можливого важеля впливу щодо решти елементів влади у Венесуелі та забезпечення їхньої співпраці зі США шляхом припинення нелегальної міграції, зупинки наркотрафіку, відновлення нафтової інфраструктури та дій в інтересах венесуельського народу", — заявив високопоставлений представник адміністрації.
 
Вікер повідомив ABC News, що Венесуела більше не має вільних танкерів для транспортування додаткових обсягів нафти.

 

СШАВенесуелавійна в Україніросія окупанти

