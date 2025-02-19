Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"

Трамп наголосив, що вимога про вибори "це не російське бажання, це моя ініціатива та низки інших країн".

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висунув вимогу для долучення України до мирного процесу.

Про це він сказав під час пресконференції за підсумками переговорів делегацій США та росії у Саудівській Аравії.

Республіканець заявив, що має "набагато більше впевненості" у досягненні угоди про припинення війни після зустрічі в Ер-Ріяді без України, яку він охарактеризував як "дуже хорошу".

У відповідь на запитання щодо "розчарування та відчуття зради", які можуть панувати в українців через відмежування від процесу перемовин, Трамп заявив, що сам є розчарованим, бо "Україна мала місце за столом переговорів упродовж трьох років і задовго до того" і "навіть напів вмілий перемовник міг би все владнати дуже давно без втрати великої кількості територій, втрати життів та міст".

Президент також фактично поставив участь України у перемовинах щодо власного майбутнього в залежність від проведення виборів, бездоказово стверджуючи, що Володимир Зеленський "має підтримку лише 4% населення" і дорікнувши в тому, що Президент України "не знає, де половина грошей, які виділили Сполучені Штати".

Трамп наголосив, що вимога про вибори "це не російське бажання, це моя ініціатива та низки інших країн".