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ПОЛІТИКА

Трамп висловив задоволення тим, що путін підтримав Байдена на виборах 2024 року

15 лютого 2024, 11:48
Трамп висловив задоволення тим, що путін підтримав Байдена на виборах 2024 року
Фото: Great again
Трамп сказав, що в разі перемоги на перевиборах він доб'ється "дивовижних" речей, включно з припиненням війни між росією та Україною "дуже швидко".

російський диктатор путін раніше заявив, що вважав за краще б, щоб у виборах у США виграв чинний президент Джо Байден. Дональд Трамп вважав це "компліментом" у свій бік.

Про це повідомляє Newsweek.

Виступаючи перед прихильниками на передвиборчому мітингу в Північному Чарльстоні, Південна Кароліна, Трамп сказав, що в разі перемоги на перевиборах він доб'ється "дивовижних" речей, включно з припиненням війни між росією та Україною "дуже швидко".

"владімір путін щойно зробив мені великий комплімент. Він щойно сказав, що волів би мати Джо Байдена як президента, а не Трампа. Ось це комплімент. Багато людей сказали: "О, Боже, це дуже погано". Ні, ні, це добре", - заявив Трамп.

Раніше путін заявив, що, обираючи між Байденом і Трампом, він вважав за краще б, щоб нинішній президент переміг у листопаді, додавши, що Байден "більш досвідчений".

"Байден, він більш досвідчений, більш передбачуваний, політик старої школи. Але ми будемо працювати з будь-яким американським лідером, якому довіряє американський народ", - заявив російський диктатор.

Раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп розглядає можливість зменшення зобов'язань перед деякими членами НАТО і підштовхування України до переговорів про припинення війни з росією, якщо він повернеться до влади, повідомляють поінформовані джерела.

ПутінТрампБайден

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