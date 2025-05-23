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ПОЛІТИКА

Трамп визнає труднощі у завершенні війни в Україні, попри гучні передвиборчі обіцянки

23 травня 2025, 08:05
Трамп визнає труднощі у завершенні війни в Україні, попри гучні передвиборчі обіцянки
Трамп часто використовує сарказм як "захисну реакцію".

Президент США Дональд Трамп, який під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово заявляв, що може завершити війну в Україні протягом 24 годин, тепер визнає, що припинити бойові дії між росією та Україною — значно складніше завдання.

Як пише The Washington Post, риторика американського лідера зазнала суттєвих змін.

Обіцянки, що не справдилися

Під час виступу на мітингу в Ері 29 липня 2023 року Трамп заявляв:
"Ще до того, як я опинюся в Овальному кабінеті… ми врегулюємо жахливу війну між росією та Україною… Це буде зроблено протягом 24 годин, дивіться".

Однак у березні 2024 року він уже заявив, що ці слова були "трохи саркастичними". The Washington Post зазначає, що Трамп часто використовує сарказм як "захисну реакцію", коли його гучні заяви починають шкодити його іміджу — як, наприклад, з висловлюванням про бажання бути диктатором у перший день президентства.

Журналісти видання вважають, що риторика про швидке завершення війни спершу звучала як щира обіцянка, а не жарт. Проте президент не зміг її виконати й тепер намагається змінити акценти.

Зміна позиції

Коли журналісти звернулися до Білого дому за роз’ясненням зміни позиції Трампа, відповідь прозвучала у стилі перекладання відповідальності на попередню адміністрацію.
"Це війна Байдена. Не було жодного плану або стратегії, щоб покласти край конфлікту… Але тепер за президента Трампа обидві сторони погоджуються на перші прямі переговори за три роки. Це важливий крок уперед", — заявила прес-секретар Ради національної безпеки Кайлі Ньюболд.

Попри це, як зазначає видання, Трамп неодноразово говорив про оптимізм щодо готовності путіна до припинення вогню, але жодного разу не домігся реального прориву. У кращому разі, американський лідер може лише похвалитися, що обидві сторони готові до діалогу.

У разі провалу перемовин, припускає The Washington Post, Трамп може просто дистанціюватися від мирного процесу. Водночас він так і не визнав, що обіцянки швидко зупинити війну були популістськими і нереалістичними.

Нагадаємо, після останньої телефонної розмови з президентом росії путіним американський лідер Дональд Трамп зробив незвичне для себе зізнання в тому, що не так він вже й "обізнаний" у переговорах між Україною і росією. 

Дональд Трампвійна в Україні

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