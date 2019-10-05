Трамп: я не називаю Росію ворогом і хочу порозумітися з Китаєм, тому що я розумний

Трамп регулярно наголошує, що не бачить нічого поганого в тому, щоб спробувати вибудувати добрі стосунки з Москвою і Пекіном. Водночас він критикує російський проект газопроводу "Північний потік-2".

Президент США Дональд Трамп не хоче називати Росію ворогом. Про це він заявив, виступаючи у Вашингтоні, йдеться на "Інтерфакс-Україна".

"Німеччина повинна платити 2% (ВВП на оборонні витрати в рамках НАТО, - ред.), але Німеччина на практиці платить 1% ... Німеччина платить Росії мільярди доларів на місяць за трубопровід. І це ми повинні захищати Німеччину від Росії? ... Німеччина віддає (гроші, - ред.) так званому ворогу. А я не називаю її ворогом, я хочу порозумітися з Росією і тепер я хочу порозумітися з Китаєм, тому що я розумний. Дурні люди не хочуть порозуміння", - сказав президент США.

Нагадаємо, 3 травня Трамп і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорили можливість укладення нової багатосторонньої угоди щодо ядерної зброї між США, Росією і Китаєм або розширення поточної стратегічної російсько-американської ядерної угоди про ракети середньої і малої дальності.

Також у розмові торкалися обстановки в Україні в контексті нещодавніх президентських виборів. Раніше Трамп розкритикував енергетичну угоду між Берліном і Москвою і заявив, що Росія контролює Німеччину за допомогою енергетичних ресурсів.

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