Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп: За даними нашої розвідки Китай стягує війська до кордону з Гонконгом

Повідомлення Трампа з'явилося після того, як китайські державні ЗМІ розмістили відео з Народною озброєною міліцією Китайської Народної Республіки, що спеціалізується на боротьбі із заворушеннями, у провінції Шеньчжень, яка межує з Гонконгом
Президент США Дональд Трамп заявив, що, за інформацією американської розвідки, уряд Китаю стягує війська до кордону з Особливим адміністративним районом Гонконг.
Трамп: За даними нашої розвідки Китай стягує війська до кордону з Гонконгом Фото: gettyimages.com

"Наша розвідка доповіла, що китайський уряд переміщує війська до кордону з Гонконгом. Всі повинні бути спокійні і в безпеці!", - написав американський лідер у Twitter.

Нагадаємо, що 9 червня 2019 року відбулася найбільша політична демонстрація в Гонконзі з моменту його переходу від британського до китайського правління в 1997 році в межах угоди "одна країна, дві системи", що гарантує особливу автономію, включаючи свободу зібрань, свободу преси й незалежну судову систему. "Громадянський фронт за права людини", який організував акцію, заявив про понад 1,3 мільйона учасників. Також демонстранти перекрили дві ключові траси у регіоні. 

Підставою для протестів стали зміни законодавства про екстрадицію на материковий Китай.

Під час багатотисячних протестів у Гонконзі правоохоронці почали силовий розгін демонстрантів. Поліція застосувала сльозогінний газ та стріляла гумовими кулями в учасників мирних акцій проти змін до закону про екстрадицію на материковий Китай. За даними адміністрації лікарні Гонконгу, станом на вечір 12 червня 72 людини шпиталізували.

15 червня влада Гонконгу відклала законопроект про екстрадицію до Китаю. Закон відклали на "невизначений термін".

Але демонстранти не покинули вулиць. За словами активістів, заяви Керрі Лам про відкладення розгляду законопроекту є недостатніми, і документ мають відкликати назавжди. Також протестувальники вважають, що лідерка території має піти у відставку через використання поліцією сили у сутичках, які відбулися у Гонконзі 12 червня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 08 2019 21:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.