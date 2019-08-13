Трамп: За даними нашої розвідки Китай стягує війська до кордону з Гонконгом
"Наша розвідка доповіла, що китайський уряд переміщує війська до кордону з Гонконгом. Всі повинні бути спокійні і в безпеці!", - написав американський лідер у Twitter.
Нагадаємо, що 9 червня 2019 року відбулася найбільша політична демонстрація в Гонконзі з моменту його переходу від британського до китайського правління в 1997 році в межах угоди "одна країна, дві системи", що гарантує особливу автономію, включаючи свободу зібрань, свободу преси й незалежну судову систему. "Громадянський фронт за права людини", який організував акцію, заявив про понад 1,3 мільйона учасників. Також демонстранти перекрили дві ключові траси у регіоні.
Підставою для протестів стали зміни законодавства про екстрадицію на материковий Китай.
Під час багатотисячних протестів у Гонконзі правоохоронці почали силовий розгін демонстрантів. Поліція застосувала сльозогінний газ та стріляла гумовими кулями в учасників мирних акцій проти змін до закону про екстрадицію на материковий Китай. За даними адміністрації лікарні Гонконгу, станом на вечір 12 червня 72 людини шпиталізували.
15 червня влада Гонконгу відклала законопроект про екстрадицію до Китаю. Закон відклали на "невизначений термін".
Але демонстранти не покинули вулиць. За словами активістів, заяви Керрі Лам про відкладення розгляду законопроекту є недостатніми, і документ мають відкликати назавжди. Також протестувальники вважають, що лідерка території має піти у відставку через використання поліцією сили у сутичках, які відбулися у Гонконзі 12 червня.
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