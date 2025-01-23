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ПОЛІТИКА

Трамп закликає путіна до мирних переговорів, але його погрози можуть посилити позиції кремля – CNN

23 січня 2025, 12:11
Трамп закликає путіна до мирних переговорів, але його погрози можуть посилити позиції кремля – CNN
Експерти вказують, що ультиматум Трампа виглядає радше як задобрювання "російських яструбів" у його новій адміністрації, ніж як реальна загроза рішучих дій.

Президент США Дональд Трамп пригрозив новими санкціями та підвищенням тарифів на російські товари, якщо очільник кремля владімір путін не погодиться на врегулювання війни в Україні. Однак, за оцінками аналітиків, такі погрози можуть зіграти на руку москві, надаючи путіну можливість використати будь-яке припинення вогню для закріплення своїх територіальних здобутків і відновлення військових ресурсів.

Такою є думка аналітиків CNN.

Зокрема у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social Трамп зазначив: "Ми можемо зробити це легким або важким шляхом", закликавши путіна досягти домовленості. Він також застеріг, що в разі продовження конфлікту буде змушений "обкласти високими податками, тарифами і санкціями все, що росія продає Сполученим Штатам".

CNN нагадує, що росія вже перебуває під жорстким міжнародним санкційним тиском і має обмежений обсяг торгівлі зі США. Водночас спроби Вашингтона стримати агресивні дії москви в минулому, включно з отруєннями, втручаннями у вибори та воєнними діями, мали обмежений успіх.

Експерти зауважують, що ультиматум Трампа може бути спробою посилити позиції його адміністрації серед критиків росії. Водночас значно важливішим виглядає його публічна пропозиція виступити посередником у мирних переговорах, хоча це і супроводжувалося образливими висловлюваннями.

"Я збираюся зробити росії, чия економіка зазнає краху, і путіну дуже велику послугу", ‒ заявив Трамп.

На думку CNN, попри економічні труднощі та зростання невдоволення серед росіян, Путін залишається авторитарним лідером із майже необмеженою владою. кремль усе ще враховує суспільні настрої, але, ймовірно, бачить у будь-якому припиненні вогню можливість закріпити територіальні здобутки та відновити свої військові ресурси.

"Для путіна це справді було б "дуже великою послугою", ‒ підсумували в CNN.

Трамп упевнений у своїй "величі", готує кардинальні зміни в американському уряді, обіцяє навести лад у глобальній політиці та завершити війну в Україні за пів року.

війнаВладімір ПутінДональд Трамп

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