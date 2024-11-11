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ПОЛІТИКА

Трамп закликав путіна уникнути ескалації в Україні під час першої телефонної розмови – WP

11 листопада 2024, 08:11
Трамп закликав путіна уникнути ескалації в Україні під час першої телефонної розмови – WP
Фото: The Washington Post
Раніше Трамп допускав, що Україна може поступитися територією.

Новообраний президент США Дональд Трамп телефонував російському диктатору владіміру путіну 7 листопада.

Під час розмови американський політик закликав "не допустити ескалації в Україні".

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела.

"Трамп порадив путіну не допустити ескалації війни в Україні і нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.

Співрозмовники обговорили мир на європейському континенті, і Трамп висловив зацікавленість у подальших контактах, щоб обговорити якнайшвидше припинення війни в Україні", ‒ розповіли джерела журналістів.

Питання захоплених росією територій, за словами джерел, Трамп у розмові торкнувся побіжно. Раніше у приватних розмовах він допускав, що Україні, можливо, доведеться поступитися частиною своєї території, наприклад, Кримом, заради миру.

"Українська влада була поінформована про дзвінок і не заперечувала. Українські чиновники вже давно розуміли, що Трамп буде взаємодіяти з путіним щодо України", ‒ йдеться у матеріалі.

Дональд Трамп розпочав телефонні переговори зі світовими лідерами, не залучаючи Державний департамент і урядових перекладачів США. Перехідна команда Трампа ще не підписала стандартну угоду зі службою, яка забезпечує процедуру. Скептичне ставлення Трампа та його команди до держслужбовців імовірне зумовлене витоками розшифровок президентських розмов під час його попереднього терміну. Один зі співрозмовників зазначив, що іноземні лідери "просто телефонують йому Трампу напряму, щоб уникнути залучення американських урядовців".

Колишній американський посадовець, знайомий із деталями дзвінка путіна, повідомив, що Трамп, ймовірно, прагне уникнути вступу на посаду в умовах загострення війни в Україні, яку посилює російська ескалація, "що дає йому стимул не допустити загострення війни".

Напруженість у відносинах між кампанією Трампа та Україною загострилася після вересневого візиту президента Володимира Зеленського на завод з виробництва боєприпасів у Пенсильванії ‒ штаті, що є одним із ключових під час виборів. Цю поїздку республіканці, включно зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, розцінили як політичний жест. Джонсон публічно закликав Володимира Зеленського звільнити українського посла в США Оксану Маркарову. Джерела в Україні повідомляють, що український президент зараз розглядає потенційних кандидатів на посаду посла в США.

Напередодні радник Трампа Браян Ланза розповів, що адміністрація новообраного президента США звернеться до Володимира Зеленського з проханням представити свою версію "реалістичного бачення миру". Водночас він заявив, що повернення Криму є нереалістичним і "не є метою Сполучених Штатів".

Владімір ПутінДональд Трампвійна в Україні

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