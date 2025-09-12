Трамп залишився пасивним спостерігачем під час вторгнення російських дронів у Польщу – NYT

Журналісти називають "найбільш дивною" реакцію Трампа на наліт дронів рф на територію НАТО. Він наче знизує плечима, кажучи "що поробиш".

Президент США Дональд Трамп, попри свої заяви про роль миротворця, виступив пасивним спостерігачем коли російськи дрони вторглися на територію НАТО.

Про це пише The New York Times.

Як зауважило видання, Трамп не робив різких заяв з приводу вторгнення російських безпілотників у Польщу, а обмежився дивною заявою у соцмережах.

"Що це за порушення росією повітряного простору Польщі за допомогою безпілотників? Ну от, почалося!" - написав він через кілька годин після того, як вперше з моменту створення НАТО над його територією були збиті ворожі цілі.

Видання пише, що це стало прикладом того, як Трамп, який ще донедавна переконував усіх, що тільки він може досягти миру і в Україні, і на Близькому Сході, цього разу обмежився роллю спостерігача.

"Це дивне протиставлення: він відкрито прагне Нобелівської премії миру за свої втручання у шість - іноді каже про сім або навіть більше - конфліктів у світі. Водночас він каже, що мало що може зробити для цього", - йдеться у матеріалі.

Щодо реакції Трампа на наліт дронів рф на територію НАТО, то її у статті названо "найбільш дивною": мовляв, він знизує плечима, ніби кажучи "що поробиш". Тоді як протягом усіх років повномасштабної війни в Україні у Вашингтоні повторювали, що Альянс "захищатиме кожен сантиметр" своєї території.

Тим часом, зазначається, в російського диктатора владіміра путіна є всі підстави переступити "червоні лінії", адже ніщо з того, що Трамп обіцяв після зустрічі з ним на Алясці, включно з прямими переговорами президентів України та росії і новини санкціями проти рф, не відбулося.

Видання навело слова європейського дипломата про те, що "путін не особливо чутливий до заяв НАТО чи його європейських членів", тоді як дії Сполучених Штатів - ядерної наддержави, яка є центром Альянсу, - йому не байдужі.

А тим часом, зазначається, останні сигнали з боку США були, ймовірно, про те, що європейці дедалі більше відповідають за власну оборону. Якраз минулого тижня, нагадало видання, адміністрація Трампа оголосила про завершення навчальної програми для передових європейських держав, переважно в країнах Балтії. Цей крок був представлений як рішення про економію коштів.

росіяни, ймовірно, інтерпретували це як ще одну ознаку того, що американці залишають оборону Європи європейцям і що настав час перевірити цю оборону, резюмує NYT.