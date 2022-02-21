Трамп запустив власну соцмережу

Деякі користувачі повідомили, що у них виникли проблеми з реєстрацією облікового запису, або були додані до списку очікування з повідомленням: "Через великий попит ми додали вас до нашого списку очікування

Пізно ввечері у неділю, 20 лютого, в Apple App Store з'явився додаток соцмережі Truth Social, яку запустив колишній президент США Дональд Трамп.

Зазначається, що додаток автоматично завантажився на пристрої Apple, власники яких раніше оформили попереднє замовлення на нього.

"Деякі користувачі повідомили, що у них виникли проблеми з реєстрацією облікового запису, або були додані до списку очікування з повідомленням: "Через великий попит ми додали вас до нашого списку очікування", - йдеться у повідомленні.

Раніше агентство повідомляло, що додаток був доступний для людей, яких запросили використовувати його на етапі тестування.

"Трампу було заборонено використовувати Twitter, Facebook та YouTube після нападу його прихильників на Капітолій США 6 січня 2021 року після того, як його звинуватили в публікації повідомлення, що спонукають до насильства", - нагадує видання.

Соцмережу Трампа запускає компанія Trump Media & Technology Group (TMTG), яку очолює колишній член Палати представників Девін Нуньєс.

TMTG планує вийти на біржу в Нью-Йорку шляхом злиття з фірмою Digital World Acquisition Corp (DWAC.O) (DWAC) і отримає 293 мільйони доларів готівкою, за умови, що жоден акціонер DWAC не викупить свої акції.

Також у грудні TMTG залучила 1 мільярд доларів США для фінансування від приватних інвесторів: ці гроші також не будуть доступні до закриття угоди DWAC.

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