Трамп заробляє сотні тисяч на продажах Біблій, поповнюючи фонд на тлі судових витрат – NYT

Біблія від ексочільника Білого дому продається в інтернеті за 60 доларів, а примірник з автографом Трампа – за 1000 доларів.

Колишній президент США Дональд Трамп зміг заробити 300 тисяч доларів на продажах фірмових Біблій.

Про це повідомляє The New York Times.

Біблія від ексочільника Білого дому продається в інтернеті за 60 доларів, а примірник з автографом Трампа – за 1000 доларів.

"Так, це єдина Біблія, схвалена президентом Трампом!" – рекламує примірник сайт.

Крім того, книга "Листи до Трампа", збірник особистих записок, які різні знаменитості писали Трампу протягом десятиліть, принесла колишньому президенту 4,5 мільйона доларів.

Як відомо, у березні Трамп у розпал передвиборчої кампанії та зі зростанням витрат на його численні судові справи почав продавати американцям Біблії. Купити книжку пропонують за $59,99.

Його неординарна кампанія з продажу Біблій стартувала у той час, коли Трамп зіткнувся з серйозною фінансовою кризою через зростання судових витрат. Трамп протистоїть чотирьом кримінальним обвинуваченням разом та кільком цивільним.