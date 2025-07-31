Трамп заявив про нову торговельну угоду між США і Південною Кореєю

Вона передбачає митний тариф у 15% для корейських товарів та відкриття корейського ринку для американських продуктів.

Президент США дональд трамп заявив, що Вашингтон уклав повну торговельну угоду з Південною Кореєю, яка передбачає, зокрема, митний тариф у 15%.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"Я радий оголосити, що Сполучені Штати Америки уклали повну та всеосяжну торговельну угоду з Республікою Корея", - написав він.

За словами глави Білого дому, у межах домовленостей Південна Корея надасть США 350 мільярдів доларів інвестицій, а також закупить скраплений природний газ та інші енергоресурси на суму близько 100 мільярдів доларів.

"Південна Корея погодилася інвестувати значну суму грошей у свої інвестиційні проєкти. Цю суму буде оголошено протягом наступних двох тижнів, коли президент Південної Кореї лі чже мюн прибуде до Білого дому на двосторонню зустріч. Я також хотів би привітати його з перемогою на виборах", - додав Трамп.

Він наголосив, що Південна Корея відкриє свій ринок для американських товарів, зокрема автомобілів і сільськогосподарської продукції.

"Ми домовилися про тариф для Південної Кореї у розмірі 15%. Америка не буде обкладатися митом", - підсумував президент США.