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Трамп заявив про продуктивні дискусії з путіним напередодні

14 березня 2025, 16:20
Трамп заявив про продуктивні дискусії з путіним напередодні
Офіційно про телефонну розмову між Трампом і путіним ще не повідомляли.
Президент США Дональд Трамп заявив про проведення учора "хороших і продуктивних" обговорень із президентом рф путіним.
 
Про це він написав у дописі в соцмережі Truth social.
 
Щоправда, він не уточнив, чи йдеться про переговори, проведені безпосередньо ним, чи про розмову з путіним спецпредставника з питань Близького Сходу Віткоффа, який вчора перебував у москві. 
 
Офіційно про телефонну розмову між Трампом і путіним ще не повідомляли. Підтверджували лише контакт Віткоффа. 
 
Трамп у дописі вжив слово "ми", не уточнивши, чи це він і путін, чи американська делегація на чолі зі спецпредставником. 
 
Американський президент бачить хороші шанси на закінчення війни. 
 
"Просто зараз тисячі українських військових у повному оточенні російської армії, і це дуже погане і вразливе становище. Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя", – написав Трамп про, ймовірно, ситуацію в Курській області. 
Трампвійна в Україніросія окупанти

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