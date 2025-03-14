Трамп заявив про продуктивні дискусії з путіним напередодні
14 березня 2025, 16:20
Офіційно про телефонну розмову між Трампом і путіним ще не повідомляли.
Президент США Дональд Трамп заявив про проведення учора "хороших і продуктивних" обговорень із президентом рф путіним.
Про це він написав у дописі в соцмережі Truth social.
Щоправда, він не уточнив, чи йдеться про переговори, проведені безпосередньо ним, чи про розмову з путіним спецпредставника з питань Близького Сходу Віткоффа, який вчора перебував у москві.
Офіційно про телефонну розмову між Трампом і путіним ще не повідомляли. Підтверджували лише контакт Віткоффа.
Трамп у дописі вжив слово "ми", не уточнивши, чи це він і путін, чи американська делегація на чолі зі спецпредставником.
Американський президент бачить хороші шанси на закінчення війни.
"Просто зараз тисячі українських військових у повному оточенні російської армії, і це дуже погане і вразливе становище. Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя", – написав Трамп про, ймовірно, ситуацію в Курській області.