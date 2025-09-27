Трамп заявив про прогрес у переговорах щодо Гази та закликає до миру

Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР

Він додав, що сторони демонструють безпрецедентну готовність до компромісу, а ключові гравці регіону - Хамас і Ізраїль - поінформовані про хід перемовин.

Президент США Дональд Трамп повідомив про активні та продуктивні переговори щодо завершення війни в Газі, які, за його словами, ведуть до успішного укладення угоди.

Про це він написав на своїй платформі Truth Social.

"Радий повідомити, що ми проводимо дуже натхненні та продуктивні переговори з близькосхідною спільнотою щодо Гази", - заявив Трамп.

Він додав, що переговори тривають вже чотири дні і продовжуватимуться стільки, скільки буде потрібно для досягнення успіху.

Президент зазначив, що у перемовинах беруть участь усі країни регіону, а їхній хід відомий як Хамас, так і Ізраїлю, зокрема прем’єр-міністру Біньяміну Нетаньягу. Трамп висловив надію, що після багатьох десятиліть конфлікту "ми бачимо більше доброї волі та ентузіазму, ніж будь-коли раніше".

"Усі раді, що цей період смерті й темряви залишився позаду. Для мене це честь — брати участь у цих переговорах. Ми маємо повернути заручників і досягти постійного, довгострокового миру!" - підкреслив президент.

Напередодні Трамп також заявив, що не дозволить Ізраїлю анексувати Західний берег річки Йордан, додавши:

"Я цього не допущу. Цього не відбудеться".

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, виступаючи на дебатах Генасамблеї ООН, заявив, що Ізраїль припинить воєнні дії, якщо Хамас складе зброю і звільнить заручників.

Водночас він наголосив, що не дозволить створення Палестинської держави, назвавши це "самогубством для Ізраїлю".

Також раніше Ізраїль розкрив подальший план щодо Гази.