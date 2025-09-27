Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп заявив про прогрес у переговорах щодо Гази та закликає до миру

27 вересня 2025, 11:33
Трамп заявив про прогрес у переговорах щодо Гази та закликає до миру
Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР
Він додав, що сторони демонструють безпрецедентну готовність до компромісу, а ключові гравці регіону - Хамас і Ізраїль - поінформовані про хід перемовин.

Президент США Дональд Трамп повідомив про активні та продуктивні переговори щодо завершення війни в Газі, які, за його словами, ведуть до успішного укладення угоди. 

Про це він написав на своїй платформі Truth Social.

"Радий повідомити, що ми проводимо дуже натхненні та продуктивні переговори з близькосхідною спільнотою щодо Гази", - заявив Трамп. 

Він додав, що переговори тривають вже чотири дні і продовжуватимуться стільки, скільки буде потрібно для досягнення успіху.

Президент зазначив, що у перемовинах беруть участь усі країни регіону, а їхній хід відомий як Хамас, так і Ізраїлю, зокрема прем’єр-міністру Біньяміну Нетаньягу. Трамп висловив надію, що після багатьох десятиліть конфлікту "ми бачимо більше доброї волі та ентузіазму, ніж будь-коли раніше".

"Усі раді, що цей період смерті й темряви залишився позаду. Для мене це честь — брати участь у цих переговорах. Ми маємо повернути заручників і досягти постійного, довгострокового миру!" - підкреслив президент.

Напередодні Трамп також заявив, що не дозволить Ізраїлю анексувати Західний берег річки Йордан, додавши: 

"Я цього не допущу. Цього не відбудеться".

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, виступаючи на дебатах Генасамблеї ООН, заявив, що Ізраїль припинить воєнні дії, якщо Хамас складе зброю і звільнить заручників. 

Водночас він наголосив, що не дозволить створення Палестинської держави, назвавши це "самогубством для Ізраїлю".

Також раніше Ізраїль розкрив подальший план щодо Гази

 
Дональд ТрампХАМАСГаза

Останні матеріали

росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 07:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється