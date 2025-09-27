Трамп заявив про прогрес у переговорах щодо Гази та закликає до миру
Президент США Дональд Трамп повідомив про активні та продуктивні переговори щодо завершення війни в Газі, які, за його словами, ведуть до успішного укладення угоди.
Про це він написав на своїй платформі Truth Social.
"Радий повідомити, що ми проводимо дуже натхненні та продуктивні переговори з близькосхідною спільнотою щодо Гази", - заявив Трамп.
Він додав, що переговори тривають вже чотири дні і продовжуватимуться стільки, скільки буде потрібно для досягнення успіху.
Президент зазначив, що у перемовинах беруть участь усі країни регіону, а їхній хід відомий як Хамас, так і Ізраїлю, зокрема прем’єр-міністру Біньяміну Нетаньягу. Трамп висловив надію, що після багатьох десятиліть конфлікту "ми бачимо більше доброї волі та ентузіазму, ніж будь-коли раніше".
"Усі раді, що цей період смерті й темряви залишився позаду. Для мене це честь — брати участь у цих переговорах. Ми маємо повернути заручників і досягти постійного, довгострокового миру!" - підкреслив президент.
Напередодні Трамп також заявив, що не дозволить Ізраїлю анексувати Західний берег річки Йордан, додавши:
"Я цього не допущу. Цього не відбудеться".
Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, виступаючи на дебатах Генасамблеї ООН, заявив, що Ізраїль припинить воєнні дії, якщо Хамас складе зброю і звільнить заручників.
Водночас він наголосив, що не дозволить створення Палестинської держави, назвавши це "самогубством для Ізраїлю".
Також раніше Ізраїль розкрив подальший план щодо Гази.