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Трамп заявив про завершення війни з Іраном та відмову Тегерана від ядерної зброї

12 червня 2026, 10:59
Трамп заявив про завершення війни з Іраном та відмову Тегерана від ядерної зброї
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Офіційного підтвердження угоди немає, іранські чиновники називають заяви Трампа "спекуляціями" і попереджають про "ймовірність обману".

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати завершили війну з Іраном і Тегеран погодився ніколи не володіти ядерною зброєю.

Про це повідомляє CNN.

"Не знаю, чи вже чули, але сьогодні ми завершили війну з Іраном. І вони погодилися ніколи не володіти ядерною зброєю", – заявив Трамп.

Однак офіційного підтвердження такої домовленості з боку Тегерана немає. Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що країна ще не ухвалила остаточного рішення щодо будь-якої угоди зі США, назвавши повідомлення про домовленості "лише спекуляціями". Речник парламентського комітету з нацбезпеки Ебрагім Резаї поставив під сумнів слова Трампа. "Ймовірність обману з боку Трампа висока", – написав він, припустивши, що американський президент може намагатися тимчасово заспокоїти ситуацію.

Нагадаємо, лише за кілька годин до заяви про завершення війни Трамп погрожував "дуже сильним" ударом по Ірану та обіцяв захопити острів Харг. Згодом він повідомив про скасування цих планів, оскільки "фінальні пункти" угоди між сторонами були затверджені.

СШАІранДональд Трамп

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