Трамп заявив, що "час на його боці" і він не поспішає завершувати війну з Іраном

Президент США також повторив, що військові сили Ірану зазнали значних втрат.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не прагне якомога швидшого завершення війни з Іраном, як про те пишуть "фейкові медіа".

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Для тих людей, яких зараз менше, ніж будь-коли раніше, котрі читають провальну New York Times чи дивляться фейкові новини CNN і думають, що я “прагну” завершити війну (якщо це взагалі можна так назвати) з Іраном, – повідомляю, що я, можливо, перебуваю під найменшим тиском з-поміж тих, хто коли-небудь перебував на цій посаді", –написав президент США.

За його словами, на його боці "весь час у світі, а в Ірану – часу немає і годинник цокає". Трамп також повторив, що військові сили Ірану зазнали значних втрат.