Трамп заявив, що "час на його боці" і він не поспішає завершувати війну з Іраном
24 квітня 2026, 08:07
Президент США також повторив, що військові сили Ірану зазнали значних втрат.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не прагне якомога швидшого завершення війни з Іраном, як про те пишуть "фейкові медіа".
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
"Для тих людей, яких зараз менше, ніж будь-коли раніше, котрі читають провальну New York Times чи дивляться фейкові новини CNN і думають, що я “прагну” завершити війну (якщо це взагалі можна так назвати) з Іраном, – повідомляю, що я, можливо, перебуваю під найменшим тиском з-поміж тих, хто коли-небудь перебував на цій посаді", –написав президент США.
За його словами, на його боці "весь час у світі, а в Ірану – часу немає і годинник цокає". Трамп також повторив, що військові сили Ірану зазнали значних втрат.
"Військово-морські сили Ірану лежать на дні моря, їхні повітряні сили знищені, зенітні та радарні системи зникли, їхніх лідерів більше немає серед живих, блокада непроникна й сильна, і далі буде лише гірше – час не на їхньому боці!" – додав Трамп.