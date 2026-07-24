Трамп заявив, що довіряє путіну і Сі Цзіньпіну щодо відмови продавати зброю Ірану

За словами Трампа, лідери Китаю та росії пообіцяли не продавати зброю Тегерану, і він довіряє їхнім словам.

Президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє заявам Сі Цзіньпіна та путіна щодо відмови від торгівлі зброєю з Іраном.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Трамп нагадав, що Сі під час нещодавньої зустрічі в Пекіні запевнив його, що за жодних обставин не надаватиме й не продаватиме зброю Ірану, і ця заява стосувалася також китайських компаній. "З огляду на наші відносини, я вірю йому на слово, до того ж я також роблю йому дуже великі послуги. Так само президент путін, незважаючи на жахливу війну, що триває в Україні, сказав мені, що не продаватиме зброю Ірану", – написав він.

"Отже, дві великі країни, про які люди часто згадують у контексті Ірану, на мою думку, не беруть у цьому участі. Якби вони це робили, це було б для них дуже погано", – додав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що голова Китаю Сі Цзіньпін здійснить офіційний візит до США 24 вересня. Однією з ключових тем майбутніх переговорів стане співпраця у сфері штучного інтелекту.