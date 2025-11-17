Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп заявив, що готовий запровадити жорсткі санкції проти країн, які торгують із росією

17 листопада 2025, 08:08
Трамп заявив, що готовий запровадити жорсткі санкції проти країн, які торгують із росією
Фото: Yahoo Finanzas
Під загрозою опинилися Китай, Індія та Іран.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що йому "підходить" запропонований Сенатом законопроєкт, який передбачає введення санкцій проти країн, які ведуть бізнес із росієюю.

Це найсильніший натяк на те, що він підтримає тривалу кампанію із метою позбавити москву грошових потоків.

Про це пише Bloomberg.

"Республіканці готують законопроєкт, який передбачає дуже жорсткі санкції проти будь-якої країни, яка торгує із росією", — сказав очільник Білого дому перед відльотом з Флориди у Вашингтон.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун у жовтні говорив, що готовий винести на голосування законопроєкт, який давно підтримує його однопартієць Ліндсі Грем. Законопроєкт дозволить Трампу ввести мита до 500% на імпорт із країн, які купують російські енергоносії і не підтримують Україну. Це стосується, зокрема, основних споживачів нафти і газу з рф, таких як Китай та Індія.

"Ми можемо додати до цього списку ще й Іран", — сказав Трамп, але не уточнив деталей.

Демократи і деякі республіканці в Конгресі наполягають на прийнятті закону, який каратиме росію за продовження війни проти України. Трамп не хотів підтримувати цей закон, оскільки намагався залучити очільника кремля владіміра путіна до мирних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. путін не виявляє жодних ознак послаблення своїх цілей, а Трамп не зміг переконати його навіть після того, як прийняв російського диктатора під час саміту на Алясці.

Дональд Трамп

