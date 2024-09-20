Трамп заявив, що Ізраїль опиниться під загрозою у разі його поразки на виборах

Трамп вважає, що адміністрація Байдена-Гарріс стримує Ізраїль у його війни проти Хамасу.

Трамп заявив, що, на його думку, Ізраїль опиниться під загрозою, якщо він програє вибори в листопаді, виступаючи на проізраїльській конференції, присвяченій боротьбі з антисемітизмом.

Кандидат у президенти від Республіканської партії назвав близько 60% американських євреїв "дурнями", яким слід "перевіритись", якщо вони проголосують за кандидата від Демократичної партії, віцепрезидента Камалу Гарріс.

Про це пише The Hill.

"Якщо я не виграю ці вибори — а єврейський народ має до цього велике відношення, 60% голосують за ворога — Ізраїль припинить своє існування через два роки. Я вважаю, що я на 100% правий. Якщо я переможу, Ізраїль буде в безпеці", — сказав Трамп.

Більшість американських євреїв віддають перевагу Гарріс перед Трампом — 72% проти 25% — згідно з опитуванням, опублікованим цього місяця Єврейською демократичною радою Америки.

Раніше повідомлялось, що Секретна служба США вимагає більше коштів після спроб замахів на Трампа.