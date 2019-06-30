ПОЛІТИКА НОВИНИПід час саміту G20 в Осаці (Японія) президент США Дональд Трамп провів ряд двосторонніх зустрічей "з президентами, прем'єрами і диктаторами".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп заявив, що на саміті G20 зустрічався "з президентами, прем'єрами і диктаторами"
Лідер США не уточнив, кого саме має на увазі
Фото: ap.org
заявив Трамп 30 червня, виступаючи на американській військовій базі Осан e Південній Кореї, інформує "ТАСС".
"Я провів багато днів в Японії. Там я зустрівся майже з кожним лідером, я зустрівся з президентами, прем'єрами і диктаторами", - заявив Трамп 30 червня, виступаючи на американській військовій базі Осан в Південній Кореї, інформує "ТАСС".
Трансляцію виступу вів Білий дім.
На саміті G20 президент США зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним, прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, головою КНР Сі Цзіньпіном, президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом, наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 06 2019 15:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху