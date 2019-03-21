США визнають суверенітет Ізраїлю над Голанами, - Трамп

Трамп заявив, що настав час для США визнати Голанські висоти територією Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

"Після 52 років настав час Сполученим Штатам повністю визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, що має критично важливе стратегічне значення для безпеки держави Ізраїль і регіональної стабільності", - написав Трамп у Twitter.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 березня 2019 р.

Голанські висоти — спірна територія, яку своєю вважають Сирія та Ізраїль. До 1967 року вони входили до складу сирійської провінції Кунейтра, але ізраїльська армія захопила більшу частину цієї території під час Шестиденної війни в червні 1967 року. З тих пір сирійські та ізраїльські сили розділяє демілітаризована лінія.

В 1981 році Кнесет (парламент) Ізраїлю ухвалив закон "Про Голанські висоти", який проголошує суверенітет країни над Голанськими висотами. Проте міжнародна спільнота не визнала цей документ, зокрема Рада Безпеки ООН визнала недійсним закон та таким, що не має міжнародної юридичної сили.

Як відомо, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і доручив Держдепартаменту почати підготовку до переведення посольства Америки з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Заява Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю спричинила хвилю насильства у регіоні. Ізраїльська армія здійснила кілька ударів у відповідь на атаки палестинських бойовиків. Унаслідок зіткнень демонстрантів із ізраїльськими силовиками в Єрусалимі та на палестинських автономних територіях загинули кілька протестувальників, понад 750 людей дістали поранень.

Згідно з останніми опитуваннями, майже половина палестинців підтримує силовий шлях вирішення питання про створення власної держави.