США визнають суверенітет Ізраїлю над Голанами, - Трамп

"Після 52 років настав час Сполученим Штатам повністю визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, що має критично важливе стратегічне значення для безпеки держави Ізраїль і регіональної стабільності", - написав Трамп у Twitter.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!