Трамп заявив, що переговори щодо війни між росією та Україною йдуть добре

Американський президент вкотре згадав про вісім "зупинених" війни.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що переговори щодо припинення російсько-української війни йдуть добре.

Про це він заявив, коли спілкувався з журналістами.

"Між цими двома лідерами, путіним і Зеленським, панує величезна ненависть... Ми розмовляємо. Все йде добре. Я вже залагодив вісім війн… І вважаю, що з росією та Україною поки ще не вирішено", – заявив Трамп.

Водночас він ухилився від прямої відповіді на уточнення щодо різдвяного дедлайну, який озвучували раніше. Трамп лише сказав, що "хотів би, щоб це зупинилося... час зупинити цю війну".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заслухава долповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Андрія Гнатова щодо результатів зустрічей із американською командою.