Трамп заявив, що президента Венесуели та його дружину затримали і вивезли з країни

Посольство США закликало американців у Венесуелі пройти в укриття.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати провели масштабну операцію у Венесуелі, у результаті якої президента Ніколаса Мадуро та його дружину схопили та вивезли з країни. У соцмережі Truth Social він оголосив, що незабаром буде більше подробиць та анонсував пресконференцію об 11:00 за місцевим часом Флориди (18:00 за Києвом).

"Сполучені Штати Америки успішно здійснили широкомасштабний удар проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, якого разом з дружиною було захоплено та вивезено з країни. Цю операцію було проведено спільно з правоохоронними органами США. Подробиці будуть опубліковані пізніше. Сьогодні об 11:00 у Мар-а-Лаго відбудеться прес-конференція. Дякуємо за вашу увагу до цього питання! Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП", — написав американський президент.

Американський чиновник, як повідомляє The Wall Street Journal, заявив, що у Венесуелі триває військова операція. Білий дім, за його словами, опублікує офіційну заяву після того, як війська США залишать повітряний простір країни.

Видання зазначило, що в останні тижні США перекинули велику кількість літаків, військ та техніки спеціального призначення до Карибського басейну. Кілька підрозділів навчені виконувати місії з евакуації та інфільтрації високого ризику, а також надавати безпосередню повітряну підтримку під час наземних місій спеціальних операцій.

Як пише The New York Times, посольство США в Колумбії закликало американців у Венесуелі пройти в укриття через вибухи. Подробиць у дипломатичному відомстві не надали. З початку вибухів жоден високопосадовець венесуельського уряду чи військовий офіцер не з'являвся на публіці.